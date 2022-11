Agrede con un palo a los hijos de la arrendadora de un local de Casetas

De forma inexplicable se dedicó a golpear con un mallo el suelo de la entrada de un local de Casetas en el que estaba de alquiler. Su actitud no gustó a los propietarios, que no dudaron en reprochárselo. Pero Norberto S. D. no se amilanó y acabó agrediéndoles, a uno de ellos por partida doble. Ahora ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal número 1 de Zaragoza a dos años de prisión por dos delitos de lesiones, así como también le imputa un delito continuado de daños por el que le impone una multa de ocho euros diarios a pagar durante 15 meses.

Además, deberá indemnizar con 1.200 euros a cada uno de las víctimas y con 2.660 a la madre de ellos como propietaria del local. La sentencia incluye otra indemnización de 97 euros a la compañía de seguros Allianz y una orden de alejamiento a 20 metros durante dos años para los dos hermanos. Estos últimos fueron absueltos del delito de lesiones que se les imputaba en la defensa ejercida por los letrados Luis Ángel Marcén y Carmen Sánchez Herrero. En este sentido, el ministerio fiscal les imputaba un delito de lesiones por el que pedí una multa de seis meses a razón de ocho euros diarios. Por su parte, el abogado de la defensa, Sergio Monforte, había pedido la libre absolución de N. S. D. y, en su caso, se tuviera en cuenta la drogadicción como eximente o, subsidariamente o alternativamente, como atenuante. No obstante, la mesa deliberó que ninguna de ellas estaba lo mínimamente acreditada para permitir su aplicación. Todo se remonta a julio de 2020 cuando Norberto S. D. comenzó a golpear con un mallo el suelo de la entrada de un local de Casetas que no era suyo. Estaba allí de alquiler. Los ruidos alertaron a uno de los hijos del arrendado que no dudó en llamar a su hermano para contárselo. Este último se personó en el local de su madre, donde fue insultado y agredido con un palo de madera. Al final acabó saliendo corriendo a casa de su hermano y, cuando este último salió a mediar en el portal de su vivienda, recibió un golpe con el palo. Aunque la agresión cesó al aparecer los agentes de la Guardia Civil, se retomó horas más tarde, cuando el acusado se personó en la puerta de la casa de uno de los hermanos, rompió el cristal con un palo y accedió al interior. Este bajó al rellano, donde nuevamente fue golpeado con el palo. Los tres acabaron en un centro de salud.