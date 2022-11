Primer juicio con la nueva ley del ‘sí solo es sí’ en la Audiencia de Zaragoza

Un mes después de que entrara en vigor la ley del solo sí es sí, que agrava los delitos contra la libertad sexual, la Audiencia Provincial de Zaragoza juzgó ayer un caso que antes del cambio normativo hubiera sido tratado de forma muy distinta, pues la Fiscalía pasó de pedir un año de prisión a 8 para el joven que se sentó en el banquillo de los acusados. La denuncia se remonta a 2019 por unos hechos ocurridos en Zaragoza.

Fue entonces cuando el acusado, A. C. A., volvía a casa de madrugada con quien por entonces era su pareja. Ambos habían discutido en una discoteca, ya que él había estado bailando con su ex. La víctima relató ante el tribunal que, al llegar al domicilio, este joven la penetró y le obligó a practicarle sexo oral, a pesar de que ella mostró su rechazo en todo momento. De hecho, él le llegó a morder en el hombro izquierdo y le quitó la ropa interior mientras ella se resistía.

Un relato que los forenses calificaron como «compatible» con las lesiones que la joven presentaba, pues apreciaron «erosiones» en la entrepierna y corroboraron ese mordisco. En este sentido, la que fuera su psicóloga hasta enero de 2020 recordó que sufría trastorno del sueño, estrés y todos los cuadros que supone una sintomatología postraumática, «compatible con una persona que ha sufrido una agresión sexual».

Por estos hechos, la fiscala Ana Díez, solicitaba un año de prisión por un delito de lesiones por violencia de género. Sin embargo, tal y como explicó, decidió modificar sus conclusiones y, aunque mantuvo esta pena, consideró que estos hechos suponen también un delito de agresión sexual por lo que solicitó otros siete años de prisión para el enjuiciado que, además, deberá indemnizar con 6.000 euros a la víctima por daños morales. También incluyó una orden de alejamiento a 300 metros durante dos años, así como una prohibición de comunicación y una privación de tenencia de armas por el mismo tiempo.

Según Díez, la declaración de la víctima tiene una «plena credibilidad prioritaria» basada en los principios de persistencia en la incriminación, la ausencia de incredibilidad subjetiva y la concurrencia de elementos que refuerzan su testimonio. Para ella no existe ninguna duda de que las relaciones sexuales que mantuvieron fueron «no consentidas y empleando violencia o intimidación» y recalcó el hecho de que la ropa interior de la joven presentaba restos de esperma.

Por su parte, la acusación particular solicita catorce años de prisión: doce por un delito de agresión sexual y otros dos por coacciones. El letrado de la defensa pidió la absolución de su cliente, que defendió en todo momento que las relaciones sexuales que mantuvieron fueron «consentidas». Él llegó a reconocer las palabras que reprodujo posteriormente el cuñado y, al respecto, explicó: «Me dijo que me iba a denunciar por agresión sexual. Me comió la cabeza de tal manera que yo pensaba que la había forzado».