Nelson Arnaldo Agüero Valdez ha sido condenado por la sección tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza a 21 años de cárcel por abusar de una menor de edad en Tarazona y compartirle las fotografías que le había tomado cuando perpetró estos abusos.

De la pena total que se le impone a este varón de 36 años, siete son por un delito de abusos sexuales a una menor de dieciséis años; seis por un delito de corrupción de menores por elaboración de material pornográfico; dos por un delito de difusión de pornografía infantil, y seis por un delito de utilización de menores de dieciséis años para elaboración de material pornográfico. Además, Nelson deberá indemnizar a la víctima con 10.000 euros por los daños morales ocasionados.

La condena también incluye una orden de alejamiento a 100 metros durante ocho años, una libertad vigilada por tiempo de cinco años una vez cumpla la pena de prisión y la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto con menores de edad por un tiempo de nueve años.

La mesa provincial ha considerado que la declaración de la víctima, asistida por el letrado Francisco Sanz, ha sido "coherente, estable, específica y no ausente de detalles" y, en su relato, concurren todos los elementos como para concluir "la suficiencia incriminatoria de la misma".

La prueba pericial

En lo que respecta a la prueba pericial, los agentes de la Guardia Civil ratificaron en la vista oral que en los móviles de ambos se encontraron fotografías de penes erectos y, entre ellos, aparecía Nelson, puesto que se apreciaban sus tatuajes, el entorno de la habitación y una marca que tiene en la mano izquierda. Los agentes de la Benemérita añadieron que existían conversaciones de WhatsApp en las que él le pedía fotos desnuda, así como vídeos masturbándose.

Todo se remonta al 29 de agosto de 2019 cuando, según la denuncia, Nelson invitó a la víctima a su domicilio. Él se sentó a su lado, le metió la mano por debajo de la manta que le cubría y tocó sus genitales. En ese momento, aprovechó para fotografiar este mismo acto con la cámara de su Samsung y terminó preguntándole: «¿Te ha gustado?».

La niña añadió que, instantes después, él le animó a practicarle sexo oral. Ella se negó, pero él le agarró del hombro y le obligó. Poco después salió corriendo al baño, donde se encerró y fingió que la puerta se había atrancado para llamar la atención de la que por entonces era pareja de Nelson y que había marchado a ducharse. Algo que sí consiguió para su alivio.

La actitud de Nelson no cesó, sino que también aprovechó para compartir con la niña las fotografías que él mismo le había tomado bajo la manta. Además, le mandó otras fotografías de él mismo con el pene erecto, así como mensajes de texto en los que animaba a enviarle fotos desnuda y masturbándose.

El origen

La niña recordó en el juicio la primera visita al domicilio de Nelson, coincidiendo con una fiesta de cumpleaños a la que le habían invitado. Ya en ese primer encuentro, él le escribió en su tablet que era «muy guapa» y que «le diera abrazos». A partir de este primer contacto –relató la madre de la niña­–, él insistió a la familia para que volvieran a llevar a la niña a su vivienda, tanto que terminaron accediendo ese 29 de agosto de 2019.

No obstante, no fue hasta el 15 de septiembre cuando la menor acabó contándoselo a su madre. Y fue de pura casualidad, cuando ambas buscaban en el móvil de la menor una foto con la que felicitar a una amiga de la familia. «Tenía mucho miedo, era muy pequeña y no sabía qué hacer. Me pedía fotos de mis partes», afirmó la niña, quien accedió a ello en una ocasión. Cuando ella le terminó contando todo, la madre lo puso en conocimiento de la que ahora es expareja del acusado, quien le animó a denunciar, pues reunía la suficiente credibilidad como para presentarse en el puesto de la Guardia Civil de Tarazona.