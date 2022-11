Un varón extranjero de 18 años vivía en la calle y un casero de Huesca le ofreció alojarse en una de las habitaciones de su piso. Como no tenía dinero para pagar el alquiler, este casero le dijo que no pasaba nada y le ofreció en un principio hasta ropa, comida y dinero. Sin embargo, le acabó exigiendo tener relaciones sexuales para no echarlo del piso, obligándole a realizarlas contra su voluntad y prolongándolas durante los últimos dos meses y medio hasta que la víctima abandonó su vivienda.

Ahora la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 37 años como presunto autor de estas agresiones sexuales en una de las habitaciones que tenía alquiladas en su domicilio. El detenido, tras pasar a disposición judicial ante la magistrada titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 4 de Huesca, ha sido puesto en libertad provisional con una orden de alejamiento sobre la supuesta víctima. Este pasado fin de semana, la víctima comunicó al CIMACC 091 que el dueño del piso en el que tenía la habitación donde residía le había echado del mismo al negarse a tener relaciones sexuales con el mismo. Los agentes comprobaron que la vivienda era regentada por el denunciado y que las habitaciones de este piso las tenía alquiladas a distintos varones, españoles y extranjeros, todos ellos con importantes problemas económicos.