Los trompos que estaba realizando un vehículo blanco cuando trataba de arrollar a dos jóvenes en el interior del parque del Oeste de Zaragoza destaparon un pase frustrado de hachís el pasado fin de semana. Un vecino lo vio y llamó alarmado a la sala del 092 que comisionó a la Unidad de Apoyo Operativo (UAPO) de la Policía Local y que acabó deteniendo a una pareja de traficantes, de origen español, y a los respectivos compradores, de origen magrebí. Tres responsables de ellos, Mohamed Ait Tamghart, Mikael Adelantado y Luis Miguel Villar, han sido condenados hoy a a ocho meses de cárcel y 600 euros de multa.

Inicialmente, cada uno de ellos afrontaba tres años de cárcel si bien un acuerdo entre la Fiscalía y los abogados de las defensas, Alberto Peiró, Marina Ons y Candela Garríes, ha permitido rebajar de forma sustancial la condena. Los acusados han reconocido esta mañana los hechos ante la sala provincial en cuanto a su participación en el tráfico de drogas,

Los hechos se remontan a la noche del 12 al 23 de agosto de 2021, cuando Luis Miguel había quedado con Mohamed y Mikael en la calle Ibón de Plan de Zaragoza para venderles droga. Cuando estos dos últimos se encontraron con Luis Miguel, no llegaron a ningún acuerdo bien porque no llevaban el dinero previamente pactado o bien porque no tenían intención de pagarla desde el comienzo.

Fue entonces cuando Maikel y Mohamed forcejearon con él y le arrebataron a la fuerza la mochila en la que se les había preparado la droga, echándose a correr por el parque del Oeste.

Luis Miguel se introdujo en el parque con el vehículo para buscarles siendo identificado por los agentes de Policía Local que, junto a otros operativos, se habían desplazado hasta el lugar alertados por la irregular conducción del acusado .

Los policías locales identificaron en el parque a Maikel y Mohamed que escapaban de Luis Miguel y vieron cómo el primero de ellos tiraba la mochila sustraída que fue recogida por un agente y que contenía una bolsa transparente con sustancia vegetal que una vez analizada resultaron ser 230,9 gramos de cannabis que habían sido sustraídos violentamente. Esta sustancia tiene un valor en el mercado negro de 1.406,34 euros a una media de 6,01 euros gramo.