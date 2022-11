Ya está en la calle, aunque con una orden de alejamiento de 300 metros del centro sanitario zaragozano Torre Ramona y de la médica a la que amenazó hace 24 horas. El joven que ayer agredió a una facultativa de Atención Primaria por no quererle dispensar más ansiolíticos pasó este viernes por la mañana a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza cuyo magistrado, en funciones de guardia, acordó la libertad provisional del arrestado.

Las amenazas graves se produjeron este jueves a mediodía. Según relató la propia médica, "me exigió varias cajas de cada una de las medicaciones que tiene pautadas, pero le dije que no era posible dispensarle más cantidad de la establecida". La reacción fue agresiva, llegándole a manifestar con gestos: "Te voy a clavar un cuchillo".

La víctima, de 55 años, pudo pedir ayuda, llegando los primeros una patrulla de la Policía Local de Zaragoza que arrestó al sospechoso. Posteriormente se trasladó la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón que lo llevó a sus dependencias.

Ante el juez y la Fiscalía, que no solicitó prisión, este joven, M. E. A., de 34 años y de origen argelino, prefirió acogerse a su derecho a no declarar. Su abogada defensora, Carmen Sánchez Herrero, señaló que su cliente estaba nervioso por la medicación, pero no tenía intención de hacerle nada a la denunciante.

Agresiones

Por su parte, los compañeros de la médica se han concentrado este viernes a las puertas del centro de salud para mostrar su rechazo a las agresiones a los sanitarios. En cuanto a la médica amenazada en Torre Ramona, continúa con su trabajo y no ha sido necesario que se coja la baja. El personal del centro le ha manifestado su apoyo y solidaridad.

No es la primera vez que se produce un hecho similar en Aragón. De hecho, en lo que va de año las agresiones han crecido y casi alcanzan las cifras de todo el año 2021. Según los últimos datos del Servicio de Prevención de Riesgos laborales del Salud, de enero a septiembre se habían comunicado un total de 342 ataques, un 14% más de los notificados en el mismo periodo del año pasado y solo 13 menos que los de todo el 2021. Los mayoritarios son las verbales (264), aunque ya se han dado un total de 63 físicas.

Las profesionales son las víctimas más numerosas, ya que son 276 las agredidas por 66 los hombres. En esto tiene que ver que el personal de enfermería, mayoritariamente femenino, son los que concentran más número, con 118 hasta la fecha; mientras que 74 fueron personal facultativo, 79 Tcaes, 21 personal administrativo, 28 celadores.

En cuanto a la edad de los agredidos, 165 de los trabajadores del Salud tienen entre 35 y 55 años; más de 55, un total de 99 profesionales y 78 menos de 35. El 27% (un total de 95) de los casos se han concentrando en el sector Zaragoza III (aquí se sitúan los centros de salud de Tauste y Casetas, donde ocurrieron los dos últimos asaltos a profesionales, en el primer caso de forma reiterada); seguido por Huesca (68), Zaragoza I (50) y Zaragoza II (46). En Teruel se han comunicado 31 ataques, 30 en Barbastro y 11 en Alcañiz, mientras que en Urgencias y Emergencia 061, 3.