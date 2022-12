Agreden al personal de Aldi en Zaragoza al tratar de robar dos carros llenos de comida

El regreso del supermercado Aldi a Zaragoza generó la semana pasada una gran expectación entre consumidores, políticos y hasta alguna que otra influencer. Los productos de la cadena de alimentación alemana tienen tirón y en ellos también se han fijado los amigos de lo ajeno. Seis personas protagonizaron una riña tumultuaria cuando trataron de llevarse, sin pasar por caja, dos carros que iban cargados hasta arriba. Tres de ellos fueron detenidos.

Este curioso suceso tuvo lugar poco antes de que el súper situado en Marqués de la Cadena bajara sus persianas el pasado viernes. Una llamada a la sala del 091 activó a la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón ante el problema de orden público que se estaba generando en los exteriores de este comercio. Según los testigos, unas seis personas habían salido del establecimiento con dos carros de la compra del propio Aldi «llenos hasta los topes». Hasta ahí no hubiese pasado nada, si no fuera porque habían abandonado el supermercado a la carrera y por la salida sin compra, pese a que iban bien cargados.

El personal de seguridad y el de cajas se percató rápidamente de la jugada y trataron de pararles. También algún cliente que estaba perplejo ante la situación que estaba observando. No les fue fácil, según pudo saber este diario, ya que pronto se mostraron especialmente agresivos contra ellos profiriendo patadas y puñetazos. Pero no fue solo eso, sino que, asimismo, les amenazaron de muerte, afirmando que se habían quedado con sus caras y que sabían dónde trabajan. Por suerte, no fue a más, ya que pronto se personaron allí varios efectivos policiales.

Amenazas

Los avisos sonoros y luminosos hicieron que pronto se dispersara el tumulto, consiguiendo tres de los sospechosos irse corriendo. Sin embargo, otros tres, sí fueron arrestados. Se trata de L. R. J.; E. G. J., y A. J. R. M., de 28. 34 y 20 años y de origen español, quienes fueron imputados como supuestos autores de un delito de amenazas y otro de robo con violencia.

Los tres fueron puestos a disposición del juez de guardia, quedando en libertad provisional, ya que tampoco consiguieron llevarse el botín, del que se desconoce si era para revender en el mercado de segunda mano o si era para las próximas celebraciones de las fiestas navideñas en un momento en el que la inflación está haciendo daño a los bolsillos de los consumidores y que los productos para los más lamineros pasa a un segundo plano en la cesta de la compra. Los otros tres implicados también podrían ser detenidos.