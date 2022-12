Pensó que consumir estupefacientes en pleno centro de Zaragoza sería buena idea y no levantaría las sospechas de los pocos viandantes que podían frecuentar una céntrica vía de la capital aragonesa a altas horas de la noche. No obstante, fue pillado in fraganti la madrugada del 13 de febrero de 2022 en la calle María Lostal de Zaragoza.

Tras su identificación por parte de los agentes de la Policía Nacional, le intervinieron 3,27 gramos de anfetaminas con una riqueza de 1,8 gramos. El acusado afrontaba tres años de cárcel por un delito de tráfico de drogas, pero la sección sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha declarado ahora la absolución del encausado, un varón de 41 años defendido por la letrada Marina Ons, quien alegó que la cantidad intervenida no presentaba la pureza suficiente como para formular la acusación. En este sentido, la abogada alcanzó un acuerdo con el ministerio fiscal pues no quedaba acreditado que la sustancia intervenida al acusado estuviera destinada a la venta. Por tanto, la Fiscalía retiró una acusación que incluía una multa de 600 euros.