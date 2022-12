Después de un mes de investigación, el Grupo de Atracos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón ha logrado identificar y detener a los autores de un violento atraco en una joyería de Zaragoza. Inicialmente buscaban a dos sospechosos, si bien fueron arrestadas tres personas. El dueño del establecimiento llegó a ingresar en el hospital, después de que le fracturaran una vértebra.

Los arrestados son F. G. B., R. C. G.D. y E. C. T., de origen español y ghanés y con antecedentes, destacando el primero de ellos por no solo un delito de robo violento, sino también por las lesiones que le provocó al dueño de la joyería Antón, situada en el número 142 de la avenida Madrid, del zaragozano barrio Delicias. Están este jueves en presencia de la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Zaragoza que acordó la prisión provisional para dos de ellos.

El hecho de que dos de ellos accedieran al local, situado en la avenida Madrid 142, como unos clientes ayudó a los investigadores en el esclarecimiento del caso. Accedieron al mismo sin guantes, tocaron la puerta, el mostrador; y no se taparon la cara con ningún pasamontañas. Por no llevar, no trataron de ponérselo difícil a los agentes con unas mascarillas, como sí lo han hecho otros.

Como se hicieron pasar por clientes estos fueron atendidos por la víctima a quien le pidieron que le mostraran un collar. Cuando este desplegó la manta, que es como se conoce a los paños donde los joyeros exhiben con delicadeza sus piezas, y fue a salir del mostrador al escaparate para recoger uno de los artículos recibió un fuerte golpe.

No le noqueó, aunque era lo que pretendían los sospechosos que pronto sacaron a relucir una especie de palo puntiagudo y una pistola eléctrica que, según señaló la Jefatura Superior de Policía de Aragón, era simulada. La idea era intimidarle, si bien no lo consiguieron.

De ahí que, en pocos minutos, el joyero fue brutalmente agredido, además de robado puesto que cogieron todas las joyas que pudieron. Pero no acabó ahí, malherido, el comerciante llegó incluso a la calle e intentó bajar la persiana para dejarlos dentro y esperar la llegada de la Policía Nacional. No fue posible y consiguieron fugarse hasta ahora.