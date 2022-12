Consiguió estafar a más de una docena, que se sepa, de personas con sus trabajos de carpintería con los que se anunciaba en las redes sociales, pero fue tal el rastro digital que dejó que acabó siendo identificado, detenido y el juez de guardia lo dejó un tiempo en el paro al mandarlo a prisión.

La investigación la llevó a cabo la Unidad de Delincuencia y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de Aragón tras recibir varias denuncias de afectados, quienes vieron cómo de un día para otro, J. M. D. S. y de origen español, les dejaba las obras en su casa a medio realizar y desaparecía. Otros pagaban un adelanto y nunca les volvió a llamar a casa para iniciar los trabajos, principalmente de carpintería.

El detenido había estado realizando estafas de este tipo en Tarragona durante dos años, donde la Policía Autonómica ya lo había identificado como autor de otras veinte estafas, trasladándose entonces a Zaragoza para eludir la acción de la Justicia y poder continuar así con sus actividades delictivas.

La suma y el número de afectados todavía no están cerrados, según los investigadores, puesto que todavía faltaría gente en oficializar la denuncia que ya se han ido agrupando a través de Whatsapp, si bien en Facebook, que era el lugar en el que se anunciaba el falso carpintero los damnificados también están difundiendo lo ocurrido para intentar dar con el mayor número de personas afectadas. Hay gente estafada desde los 200 euros, que eran pagos de señales por obras, hasta los 6.000 euros a personas a las que les llegó a montar un suelo o una cocina, pero con detalles como rodapiés o cierres de los armarios sin colocar. Hasta la fecha se cree que ha estafado más de 40.000 euros.

Lluvia de víctimas

Estafados de J. M. D. S. habría no solo en diferentes barrios de la capital aragonesa, sino también en otras poblaciones de Zaragoza como La Muela o el barrio rural de San Juan de Mozarrifar. En todos los casos, las víctimas recibían un primer mensaje de él con una foto adjunta en la que se le observaba que se encontraba hospitalizado, gotero en mano y que venía a decir que estaba pasando por una mala etapa, que de ahí que no pudiera seguir con los trabajos o devolverle el dinero, pero que no se preocuparan que cuando todo pasara se iba a solucionar. Una promesa que, al igual que con los trabajos, quedó incumplida.

J. M. D. S. no solo está imputado por un delito de estafa, sino también de falsedad documental, ya que para dar apariencia de ser una profesional, simuló facturas que resultaron no tener ningún tipo de soporte legal, tras el análisis realizado por los policías nacionales que dieron con él gracias a la huella digital que dejó. Todas estas pruebas llevaron al juez de guardia a acordar la prisión provisional del sospechoso.