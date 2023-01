Abandonó su domicilio para “tomar unas copas” y despejarse tras haber mantenido una discusión con su pareja, pero nunca pensó que acabaría retenida en un domicilio del barrio San José de Zaragoza. Allí George C., de 38 años de edad y nacionalidad rumana, le habría obligado a practicarle una felación, eyaculó sobre su cuerpo y le penetró vaginalmente con un dedo. La Audiencia Provincial de Zaragoza juzgó ayer estos hechos calificados como agresión sexual por los que la Fiscalía y la acusación particular solicitan nueve años de cárcel.

Las peritos forenses que declararon en la sala aseguraron que el relato de la víctima es “compatible” con las lesiones que presentaba a consecuencia de la supuesta agresión. En este sentido, apreciaron equimosis y hematomas en ambos brazos –“se genera cuando hay resistencia, es decir, cuando te enfrentas a un mecanismo de sujeción”- y piernas, así como en la cara interior de los muslos. “Unas lesiones muy características de una agresión sexual”, afirmaron las forenses.

Según relató la víctima, ambos se conocieron en la Sala Zeta, localizada en la calle Félix Latassa de la capital aragonesa. Allí entablaron conversación y, cuando cerró la discoteca a eso de “las 06.00 horas”, George C. le invitó “a tomar otra cerveza” en su vivienda de la calle Santa Gema. Primero estuvieron en la cocina, donde él sacó las dos bebidas de la nevera. “Me comentó que pasáramos a sentarnos a un sitió más cómodo y entramos a una habitación con una cama de matrimonio”, afirmó.

Una actitud violenta

Fue en esta habitación donde se empezaron a suceder los primeros forcejeos. “Se puso violento. Me dijo que me portase bien, que si no sería peor”, describió la víctima. El presunto agresor le empezó a “tocar los pechos” y “la zona de la vagina”, tanto que le acabó penetrando con un dedo. “Acabamos tumbados. Él me decía que me iba a quedar allí hasta que él quisiera”, añadió esta mujer que, poco después, accedió a practicarle una felación “cambio de irse”.

No fue así y, en un momento en el que él parecía “adormilado”, sacó el móvil de su bolso y le mandó un mensaje de WhatsApp a su pareja “para no hacer ruido”. El acusado se despertó y, en una llamada posterior, le facilitó una dirección errónea: Avenida Madrid. Finalmente, ella pudo abandonar el domicilio y facilitó la dirección correcta de la calle Santa Gema a los agentes de la Policía Nacional.

El ministerio fiscal consideró que este testimonio de la víctima es “creíble” porque “no ha variado ni un ápice” a lo largo de la instrucción del caso y, durante su declaración de ayer, los relató todo “detalle a detalle”. “Ha quedado demostrado que los hechos fueron totalmente involuntarios”, explicó la fiscal, achacándolos a la “actitud de defensa” de la víctima.

Un posible beneficio con la 'ley del solo sí es sí'

Por su parte, el acusado negó los hechos en todo momento e insistió en que a las 02.00 horas había marchado a casa después de haber estado tomando unos cubatas “en un bar de chicas” de Conde Aranda. Su abogado, Jesús Badenas, pidió a los magistrados la libre absolución de su cliente pues se trata de “una pena en base a un segundo reconocimiento fotográfico muy antiguo respecto al día de los hechos”.

No obstante, en caso de que la mesa termine deliberando la imputación de un delito de agresión sexual, Badenas argumentó que no se le puede condenar a nueve años de cárcel, sino que se debe aplicar la pena más favorable al reo. Para ello se debería tener en cuenta la pena mínima que establece la nueva ley del solo sí es sí, de 4 a 12 años, y se partiría de la base que la nueva ley ya no contempla la violencia o intimidación.