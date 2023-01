El vídeo en el que salía a bordo de su tractor persiguiendo un rebaño de ovejas y arrollando a un perro pastor no solo se hizo viral, sino que permitió que la Guardia Civil pudiera identificar al vecino de Tauste como autor del mismo. Gracias a él ha sido condenado.

La magistrada del Juzgado de lo Penal número 5 de Zaragoza considera que este hombre debe ser castigado por un delito de coacciones y otro de maltrato animal con resultado de muerte a penas de seis meses de prisión y el pago de 3.600 euros.

Inicialmente afrontaba hasta 6 años de prisión porque no solo murió el perro, sino también hirió a seis ovinos adultos y otros dos fallecieron, tal y como pedían la Fiscalía, Amnistía Animal y la abogada de la acusación particular, Cristina Martínez Bellido. Sin embargo, la jueza considera que no hay pruebas de este final, solo del caso del can. No obstante, la sentencia inhabilita a Jesús E. S. para ejercer cualquier tipo de profesión que tenga que ver con los animales.

En el fallo, que podría ser recurrido por el abogado defensor José Miguel Rodrigo, se hace ver que el agricultor trató de tomarse la Justicia por su mano en el litigio que tiene con el pastor por el uso de las tierras. Por un lado está el ganadero, quien tiene la autorización de pasto de la cooperativa y, por otro, el acusado y agricultor que tiene el permiso de explotación de las tierras concedida por el Gobierno de Aragón.

Los hechos se remontan a las 07.30 horas del 2 de julio de hace dos años. El acusado señaló el día del juicio que no tuvo intención de matar, sino de espantarlos, después de que ya lo hubiera hecho a pie. Se cansó y decidió subirse al tractor para trabajar la tierra, pero también cometió los dos delitos.