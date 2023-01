Después de un año de investigación conjunta entre la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Jefatura Superior de Policía de Aragón y los Mossos d’Escuadra, ha sido desarticulada una organización criminal itinerante que se había especializado en robar joyas y relojes a ancianos. Según pudo saber este diario, han sido detenidas hasta 12 personas de esta banda itinerante que ha actuado en Zaragoza y en Barcelona.

La operación bautizada como Yapeú - Amusca estuvo dirigida por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza que envió provisionalmente a prisión a los arrestados, mientras se practican más diligencias de investigación de cara de determinar el número exacto de víctimas, aunque sería especialmente elevado, según estas mismas fuentes.

Hoy está previsto que los agentes encargados de las pesquisas ofrezcan más detalles de este dispositivo durante la rueda de prensa que han convocado a los medios de comunicación.

Según las estadísticas del Ministerio del Interior, más de cien relojes son robados al mes en España. La mayoría de las víctimas están en Barcelona, Málaga, Marbella, Ibiza, Palma de Mallorca y Madrid.

El modus operandi suele ser similar en este tipo de bandas. Hay de dos tipos: los de origen napolitano que suelen asaltar a los ancianos a bordo de motos y los conocidos como abrazos amorosos, como en este caso de la operación Yapeú - Amusca. Las víctimas, la mayoría hombres maduros, que van solos, son elegidas cuidadosamente gracias a labores de vigilancia. Los abrazan, les dicen cuatro cosas y les quitan el reloj o la cadena que llevan en el cuello de un tirón. No suelen ser violentos, aunque no dudan en ser agresivos o agresivas si la situación lo requiere.

Si el reloj es muy bueno, «sale» inmediatamente de España. Si es mediano, se espera un par de días. Muchas veces, los hombres que lo sacan, gente no fichada por la policía, lo llevan incluso puesto en la muñeca.

El boom de los relojes de lujo ha atraído también al sector a grupos de delincuentes colombianos y venezolanos, «actúan sobre todo en Madrid, y no con scooters, como los italianos, sino con motos de gran cilindrada».