Nodar Jitava y Teimuraz Dolzhenkov afrontaban inicialmente siete años de prisión, si bien un pacto entre su defensa, la Fiscalía y los abogados de las aseguradoras de las víctima el castigo quedó en 5 años de prisión y la expulsión de España, donde estaban en situación irregular, una vez cumplidas dos terceras partes de la condena. Se da la circunstancia de que llevan en la cárcel, en situación provisional, desde su detención en agosto, por lo que después del verano ya estarán en libertad. Eso sí, tienen la prohibición de volver a entrar en territorio nacional durante los próximos tres años.

Esta será la única forma con la que estos delincuentes pagarán por lo que hicieron, puesto que se declararon insolventes y las víctimas no podrán ser indemnizadas por las joyas que les robaron y que, muchas de ellas, ni recuperaron. Tampoco los daños que ocasionaron en las viviendas que desordenaron por completo en busca del botín.

En el caso de los otros dos encausados, Iosebi S. y Andro S., no pudieron ser juzgados por esta causa en la Audiencia Provincial de Zaragoza, después de que el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Zaragoza acordara su libertad de forma provisional, a la espera de ser citados para la vista oral. No acudieron y se desconoce su paradero.

Los ladrones, previamente al robo, colocaban entre el marco de la puerta y la puerta del inmueble un hilo de pegamento para saber el día que acudían a robar si alguien había accedido al interior.

Además, en todos los casos los delincuentes ganzuaban el bombín con ganzúas fabricadas por ellos mismos, sin causar ningún tipo de daño a la puerta, lo que les permitía en algunos casos quedarse en los inmuebles varias horas para registrar, incluso para comer algo o consumir bebidas alcohólicas. En general se llevaron joyas y dinero, aunque en algunos casos robaban artículos que necesitaban para su residencia eventual o ropa para poder utilizar posteriormente.

El operativo policial que culminó con la detención de estas cuatro personas se produjo a principios de agosto de 2020 con una entrada y registro del inmueble utilizado por el grupo como domicilio temporal, ubicado en la calle Temple de Zaragoza. Los agentes pudieron recuperar algunas joyas, objetos como zapatillas deportivas y 16.000 euros en efectivo que habían sustraído.

A tres de los cuatro detenidos ya les constan varios antecedentes por diferentes delitos, incluso prohibiciones de salida del territorio nacional o a Iosebi S. tres búsquedas, detención y personación por otros robos con fuerza cometidos en otras ciudades de España.

«Les ha salido barato llevarse todos mis recuerdos»

Carmen -nombre ficticio por miedo a ser identificada por estos delincuentes- solo pudo recuperar un anillo. El resto de joyas, muchas de ellas heredadas de sus antepasados o recuerdos del nacimiento de sus hijos, no las pudo recuperar. No fue lo único que se le llevaron, pues le quitaron toda la plata que había en casa salvo los marcos con fotografías de sus seres queridos. «Por suerte aún tengo esas instantáneas que me recuerdan momentos muy felices, pero esos ladrones se llevaron mis recuerdos y les ha salido muy barato hacerlo», lamentó esta mujer a este diario, quien hubiera preferido que agotaran los siete años de cárcel que en un primer momento pedía la Fiscalía. «Desde que entraron en mi casa estoy en tratamiento psicológico, tengo miedo a quedarme sola, y ahora esta gente va a salir a la calle y saben dónde vivo», afirmó.