Diez días después de su última detención, sumando ya más de una veintena en su ficha delincuencial, el joven que se ha especializado en robar en bares y restaurantes en Zaragoza ha vuelto a ser cazado por la Policía Nacional. En esta ocasión fue pillado tras robar en el establecimiento que la cadena italiana Tagliatella en el zaragozano barrio del Actur.

Las alarmas saltaron en la madrugada del sábado para el domingo, desplazándose de forma inmediata hasta la calle Clara Campoamor varias patrullas de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón. Era tarde, pasadas las 05.00 horas, pero una vecina se dio cuenta de que unos jóvenes accedían al interior de su comunidad de vecinos y sus caras no le sonaban de nada. Ante la presencia de los agentes, esta mujer se lo comunicó a los mismos accediendo al edificio para tratar de dar con los sospechosos.

Pronto les localizaron, siendo retenidos mientras trataron de verificar si eran ellos los que habían accedido, forzando la entrada, al restaurante. Les fue fácil a los agentes, pues hicieron un rápido visionado de las imágenes de las cámaras de seguridad y ahí estaba V. A. T., de 19 años y de origen rumano, junto al joven E. A. Z. M., de origen magrebí. Inmediatamente fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.

Cuando los policías nacionales les identificaron pudieron comprobar que V. A. T. tenía un reciente arresto por desvalijar un bar del Camino Cabaldós, en San José el pasado 5 de enero. Pero es que a finales de diciembre volvió a ser arrestado por una oleada de robos en bares del distrito Universidad, principalmente. En concreto se produjeron a finales de noviembre y diciembre en el conocido restaurante La Antilla, situado en la calle Alfonso X el Sabio, y en La Lonja y Balmoral, en la calle Santa Teresa de Jesús, en la zona del distrito Universidad. Durante el arresto mostró una gran resistencia.

Los ladrones de vallas

Por otro lado, la Policía Local de Zaragoza detuvo a una banda de cuatro individuos que habían robado treinta vallas de una empresa del camino de las Torrecillas, en Cogullada. En concreto, se trata de R. C. C., de 21 años; A. C. C., de 18; M. J. P. H., de 56, y J. L. C. C., de 22; y se les imputa un delito de hurto, con un valor de aproximadamente 1.800 euros de los materiales sustraídos.

El grupo fue localizado en la Z-30, a la altura de la salida a la A-2, y los agentes descubrieron que las vallas las habían vendido instantes antes en un desguace situado en las proximidades.