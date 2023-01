Un atestado de la Guardia Civil de 2011 revela que el 'Quinqui' Medrano conducía a pesar de que era 'ciego'

La ceguera del Quinqui Medrano no se había puesto en entredicho hasta que su hija pequeña, Mari Carmen, declaró durante la segunda sesión del juicio que su padre «en ningún momento dependía de nadie para ir al baño, salir a la calle y coger un coche». Tanto es así que se remontó a un episodio en la localidad toledana de Orgaz en 2011, cuando su padre había sido procesado por un «atentado contra la autoridad» después de haberse dado a la fuga «porque no tenía carnet». No es un argumento en vano, pues así lo corrobora ese atestado policial, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

Los hechos se remontan al 10 de abril de 2011, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana del puesto de La Guardia, en la provincia de Toledo, se encontraba realizando un control de identificación de vehículos y personas en la CM-4006. Eran las 14.00 horas. En ese momento, observaron que un Peugeot-306 cambiaba de sentido en línea continua antes de alcanzar su altura, de modo que iniciaron una conducción evasiva en sentido contrario. La actitud de este turismo no pasó desapercibida para los efectivos de la Benemérita, que empezaron a seguirle mientras le ordenaban que detuviera la marcha con señales luminosas, acústicas y también por altavoz. Al llegar a la altura de la TO-2041, giró bruscamente y continuó por esta vía llegando a circular por el carril de la izquierda. Asesinato en Calatayud: ¿Quién mató al 'Quinqui' Medrano? No fue durante mucho tiempo, ya que a los pocos kilómetros tomó un camino a gran velocidad y temeridad. A los pocos minutos lo perdieron de vista pero, tras atravesar la localidad de Villanueva de Bogas, algunos vecinos les indicaron la dirección que había tomado este vehículo. Así lo hicieron saber los agentes de la Guardia Civil a la Central Operativa de Coordinación de Servicios (COC). Finalmente, este Peugeot-306 fue interceptado en torno a las 15.00 horas en un camino rural perteneciente al término municipal de Puesto de Tembleque. Para tratar de deshacerse de la patrulla, embistió contra el vehículo oficial sin causar daños personales a los agentes, pero sí materiales por valor de 883 euros. El turismo se paró a unos 50 metros, aproximadamente, del punto de colisión. Allí fue identificado el conductor del mismo: Raimundo Medrano González. Como copiloto viajaba su esposa María del Carmen Villa Fernández. Ambos afrontaban un año de prisión por un delito de lesiones y, en el caso de Raimundo, otro año por un delito contra la seguridad vial. Sin embargo, el Quinqui Medrano nunca se llegó a sentar en el banquillo de los acusados ya que fue asesinado antes de que se celebrara este juicio. Lo que queda acreditado con este incidente es que Raimundo no era invidente a pesar de que en la Audiencia Provincial de Zaragoza se había asegurado que sufrió un accidente con una caldera en 1969 que le había dejado ciego. La magistrada presidente del Tribunal Popular, Esperanza de Pedro zanjó que no se iba a tener en cuenta para el veredicto ya que esta prueba fue presentada fuera de tiempo.