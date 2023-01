En menos de seis horas, incluida la pausa para comer, el jurado popular reunido este lunes en la Audiencia Provincial de Zaragoza ha tenido claro "por unanimidad" que María del Carmen Villa Fernández asesinó a su marido Raimundo Medrano, alias el Quinqui Medrano, la mano derecha de El Lute. El crimen ocurrió en enero del 2015 en Calatayud. El veredicto de culpabilidad leído por el portavoz del tribunal popular tampoco deja espacio al indulto ni a la revisión de la condena que no podrá superar los 25 años de prisión. El hecho de que la víctima mortal estuviera durmiendo cuando recibió el disparo en la cabeza, tal y como apuntaron tanto policías nacionales como forenses, sirvió para deliberar en contra de la encausada.

Este veredicto por unanimidad pone fin a la incógnita de quién mató a la víctima, pero quedan otras como: ¿Quién ayudó a Mari Carmen a trasladar el cadáver hasta el patio para quemarlo y luego al leñero para esconderlo? ¿Mari Carmen está encubriendo a una tercera persona?

Lo que está claro es que los cinco hombres y cuatro mujeres del pueblo elegidos para hacer Justicia no se creyeron a María del Carmen Villa Fernández, quien primero denunció ante la Policía Nacional la desaparición de la víctima, luego confesó el crimen y en la quinta versión, "la verdadera" según reiteró, explicó que la noche que precedió al crimen, la del 4 enero, recibió «una paliza» por parte de Raimundo, que había traído a su domicilio –situado en el número 37 de la calle San Roque– a «dos chicas rumanas». «Dormí en otra habitación y le di el desayuno», recordó la acusada, quien, al despertar al día siguiente, salió temprano de casa para hacer unos recados. Cuando volvió escuchó un disparo, pero dijo que no fue ella.

Según el jurado, el asesinato se perpetró "en hora no determinada" de la noche del día 4 al 5 de enero y antes de las 9.00horas del 5 de enero. Fue en ese momento cuando Mari Carmen apuntó a la cabeza de Raimundo y efectuó un disparo "a quemarropa", de derecha a izquierda y de arriba a abajo, "que le causó la muerte de forma instantánea". Lo hizo con una pistola semiautomática marca Astra, modelo 400, mientras la víctima se encontraba en la cama. A la lectura de este punto, el portavoz del jurado añadió que, teniendo en cuenta unas "pruebas irrefutables", el disparo se efectuó "mientras dormía, sin posibilidad de defenderse".

Este arma estaba escondida en un falso techo de la cocina, junto a la chimenea. De hecho, había que romper una fina capa de yeso para rescatarla de este escondite que conocía la ahora condenada "y a lo sumo su marido".

En torno a las 9.25horas del 5 de enero, Mari Carmen adquirió una garrafa de gasolina en una gasolinera Repsol de la localidad bilbilitana. Durante la compra, aseguró al empleado que se le vendió que el combustible lo utilizaría para un generador, sin que este le llegara a preguntar. Sin embargo, lo utilizó para rociar el cuerpo sin vida de su marido y prenderle fuego esa misma mañana. No obstante, no se llega a concretar si Mari Carmen arrastró el cadáver desde su dormitorio hasta el patio "con su única fuerza o con la ayuda de otra u otras personas no identificadas".

Una vez le prendió fuego, decidió apagarlo con agua debido a la humareda que habían provocado las llamas. Así, el cadáver quedó "con olor a gasolina, mojado, con la piel chamuscada y quemaduras superficiales".

Por la tarde visitó la Ferretería Floar para comprar siete metros de plástico de invernadero, unas bolsas de basura y dos rollos de precinto para envolver el cadáver de Raimundo. Así lo aseguró un empleado del establecimiento durante la primera sesión del juicio.

Tras ello, "sola o ayudada por otra u otras personas", envolvió el cadáver con dos sábanas, una colcha beige, una manta de cuadros, una bajera ajustable morada y tres capas de plástico para embalar. Estas últimas quedaron precintadas con cinta de carrocero. Finalmente, fue depositado en la leñera del propio domicilio, la cual comunica con el dormitorio del matrimonio.

Los resultados de la autopsia

La autopsia reveló que el disparo que acabó con la vida de Raimundo fue «homicida» y, de hecho, «la muerte fue instantánea». La causa fue «una fractura por estallido de la bóveda craneal» que provocó «la destrucción de los centros vitales encefálicos». Así lo explicaron Salvador Baena e Isabel Moreno, los médicos forenses que practicaron la autopsia.

Fue un disparo «a quemarropa» a una distancia de «uno y tres o cuatro centímetros» y, la trayectoria, «de derecha a izquierda, prácticamente perpendicular, con un ángulo de inclinación de 10º». En este sentido, Baena argumentó que esta trayectoria ascendente-descendente y la ausencia de espasmos cadavéricos son «incompatibles con el suicidio». Si el levantamiento de cadáver se llevó a cabo a las 09.00 horas del 7 de enero, calculó que la muerte se debería haber producido «48 horas antes» ya que «habían aparecido fenómenos de putrefacción en el rostro y los genitales». Además, como «el individuo había comido y estaba en digestión», la muerte también se tenía que haber producido «dos horas después de la última ingesta». Con todos estos vestigios, Baena señaló que la muerte de Raimundo se acerca «más a la noche porque hemos retrasado los efectos putrefactivos con la gasolina», pero que podría ser compatible con un desayuno muy temprano a eso de las «06.00 horas».