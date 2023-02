María del Carmen Villa Fernández ha sido condenada a 21 años de cárcel por el asesinato de su marido Raimundo Medrano, alias el 'Quinqui' Medrano, la mano derecha de El Lute. Esta es la pena impuesta por la magistrada presidenta del Tribunal Popular, Esperanza de Pedro, tras haber declarado su culpabilidad un jurado popular el pasado lunes 23 de enero. De la pena impuesta a Mari Carmen, 20 años son por un delito de asesinato -con la concurrencia de la agravante de parentesco- y un año es por un delito de tenencia ilícita de armas. En este caso, una pistola semiautomática marca Astra con la que disparó a Raimundo y le mató de un certero disparo.

La hermana de Mari Carmen también había sido acusada por este asesinato en calidad de cómplice. No obstante, la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zaragoza retiró la acusación que pesaba sobre ella al quedar probado en la sala que era "imposible" que ayudara a Mari Carmen a perpetrar el crimen. Esta retirada de la acusación por parte del ministerio fiscal ha sido ratificada ahora en la sentencia con su absolución.

La fiscala, Mónica Vidal, se remitió a la «prueba pericial» y, para ello, recordó al tribunal popular que el instructor de las diligencias había señalado que el primer posicionamiento del terminal de Isabel en Calatayud se fijó a las «17.07 horas» del 5 de enero de 2015. En este sentido, justificó que los médicos forenses habían datado la muerte de Raimundo entre las últimas horas del 4 de enero y las primeras horas de la madrugada del 5 de enero.

Según el jurado, el asesinato se perpetró "en hora no determinada" de la noche del día 4 al 5 de enero y antes de las 9.00 horas del 5 de enero. Fue en ese momento cuando Mari Carmen apuntó a la cabeza de Raimundo y efectuó un disparo "a quemarropa", de derecha a izquierda y de arriba a abajo, "que le causó la muerte de forma instantánea". Lo hizo con esa pistola semiautomática marca Astra, modelo 400, mientras la víctima se encontraba en la cama. A la lectura de este punto, el portavoz del jurado añadió que, teniendo en cuenta unas "pruebas irrefutables", el disparo se efectuó "mientras dormía, sin posibilidad de defenderse".

Este arma estaba escondida en un falso techo de la cocina, junto a la chimenea. De hecho, había que romper una fina capa de yeso para rescatarla de este escondite que conocía la ahora condenada "y a lo sumo su marido".

En torno a las 9.25 horas del 5 de enero, Mari Carmen adquirió una garrafa de gasolina en una gasolinera Repsol de la localidad bilbilitana. Durante la compra, aseguró al empleado que se le vendió que el combustible lo utilizaría para un generador, sin que este le llegara a preguntar. Sin embargo, lo utilizó para rociar el cuerpo sin vida de su marido y prenderle fuego esa misma mañana. No obstante, no se llega a concretar si Mari Carmen arrastró el cadáver desde su dormitorio hasta el patio "con su única fuerza o con la ayuda de otra u otras personas no identificadas".

Una vez le prendió fuego, decidió apagarlo con agua debido a la humareda que habían provocado las llamas. Así, el cadáver quedó "con olor a gasolina, mojado, con la piel chamuscada y quemaduras superficiales".

Por la tarde visitó la Ferretería Floar para comprar siete metros de plástico de invernadero, unas bolsas de basura y dos rollos de precinto para envolver el cadáver de Raimundo. Así lo aseguró un empleado del establecimiento durante la primera sesión del juicio.

Tras ello, "sola o ayudada por otra u otras personas", envolvió el cadáver con dos sábanas, una colcha beige, una manta de cuadros, una bajera ajustable morada y tres capas de plástico para embalar. Estas últimas quedaron precintadas con cinta de carrocero. Finalmente, fue depositado en la leñera del propio domicilio, la cual comunica con el dormitorio del matrimonio.