Natalia Chiguachi, la joven que mató de una certera cuchillada en el corazón a su novio el pasado domingo en Zaragoza, no es la primera vez que es detenida. Incluso estuvo en la cárcel, tras activarse una orden de busca y captura contra ella por desconocerse su paradero.

Estuvo seis meses en el centro penitenciario de Zuera cumpliendo el impago de una multa por quebrantar una orden de alejamiento que se le impuso con respecto a la expareja de un novio anterior al ahora asesinado. Estos hechos ocurrieron en 2015 en la calle Aguadores, en el zaragozano barrio de El Gancho. Allí vivía entonces Natalia Chiguachi y llamó al timbre la ex para recoger una serie de pertenencias de la vivienda. Un encuentro que acabó –según recogió la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón que actuó y detuvo a la sospechosa en aquel momento–, a palos.

Al parecer, el hombre agarró del cuello a su ex delante de Natalia Chiguachi, no importándole tal escena, si bien la otra joven se revolvió y acabó mordiéndole en la mano. Hecho que no gustó a esta colombiana de 36 años que fue a por ella. Le dio un manotazo, también le mordió e iba a agredirle con un palo, tal y como pudieron observar los agentes que actuaron.

Estos antecedentes los tendrá posiblemente en cuenta la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Zaragoza, cuando decida si acordar la prisión provisional o dejarla en libertad cuando pase a su disposición como supuesta autora de un delito de homicidio. Será hoy, después de que el Grupo de Homicidios apurara las 72 horas máximas de detención, mientras cerraban el atestado en el que no pudieron añadir la declaración de la arrestada, pues se acogió a su derecho a guardar silencio. Se lo aconsejó su abogado, Juan Carlos Macarrón, pues no tuvieron acceso a las diligencias.

Lesiones visibles

No obstante, tal y como publicó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, la hipótesis principal que barajan los investigadores es que ella actuó de tal manera cuando trataba de defenderse de la víctima, Sliman Guiz, argelino de 26 años.

Así lo consideran tras escuchar a los vecinos del 273 de la avenida Madrid, quienes destacaron que oyeron gritos y una voz femenina que pedía auxilio, y por las lesiones visibles que presentaba en el rostro, en un brazo, en la parte posterior de la cabeza y en un glúteo.

La familia del fallecido se personó ayer en la causa como acusación particular de la mano de la abogada Olga Oseira. La investigación continúa.