Un camello de Tudela y su cliente de Zaragoza, acusados de traficar con 316 gramos de 'speed'

Unos restos blancos en la nariz de Eduardo L. L. y su «cierto nerviosismo» levantaron las sospechas de los efectivos de la Guardia Civil del puesto de Fuentes de Ebro que habían parado al conductor de este Mercedes en un control preventivo de seguridad ciudadana en la N-232. Tras la inspección ocular del vehículo, intervinieron 316 gramos de speed escondidos en el reposabrazos. Una cantidad de droga valorada en algo más de 8.000 euros que, supuestamente, Eduardo transportaba desde Tudela, donde dos días antes se había visto con Mario Alberto S. P., a quien compraba speed para consumo propio.

Ahora, Eduardo y Mario Alberto afrontan, respectivamente, cuatro y cinco años de prisión como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Sin embargo, ambos negaron ayer los hechos en la Audiencia Provincial de Zaragoza. Mientras Mario Alberto declaró que «yo no le he vendido a este señor nada» y que le debía unos 1.000 euros «por el tema de las drogas», Eduardo aseguró que no tenía conocimiento de ese paquete hasta que los guardias civiles lo descubrieron en su vehículo e insinuó a la sala que Mario Alberto se lo podría haber dejado en su vehículo. «La droga que me pasó, yo la dejé en casa», reconoció Eduardo.

Los hechos enjuiciados se remontan a la noche del 9 de noviembre de 2019, cuando ambos se vieron en Tudela. Se conocían desde hacía varios años. «Él y yo hemos sido consumidores, hemos salido de fiesta», manifestó Mario Alberto, defendido por el letrado Alejandro Sarasa. El encuentro lo mantuvieron en el Mercedes de Eduardo, donde este último reconoció haber consumido speed. No obstante, ninguno de ellos hizo mención a un paquete con 316 gramos de speed que, dos días más tarde, la Guardia Civil intervino del coche de Eduardo en un control en la N-232.

El guardia civil responsable de dicho control señaló que la droga intervenida la encontraron en «una bolsa de plástico transparente» con un color «amarillo y blanco» y una «textura pastosa». En este sentido, el agente reflejó que «estaba frío». «Eso significa que venía de un sitio refrigerado», añadió. Otro de los agentes que participó en dicho control precisó que Eduardo les dijo que «no sabía lo que hacía ahí». «Una persona muy nerviosa con unos restos blancos en la nariz es un indicio de que podía haber consumido alguna sustancia», justificó respecto a la inmovilización de dicho vehículo.

No obstante, estos 316 gramos de speed no fueron lo único que intervinieron en el Mercedes de Eduardo. También encontraron una agenda con anotaciones de cifras –4.700 o 3.500 euros– que el mismo Eduardo había escrito. Así lo corroboró la perito encargada de elaborar un informe de caligrafía. «Las anotaciones son de Eduardo. Hay muchas analogías en rasgos muy personales y nadie escribe igual que otro», zanjó.

La pena que solicita el ministerio fiscal también incluye una multa de 12.000 euros para Mario Alberto y otra de 10.000 euros para Eduardo. Por otro lado, los abogados de la defensa solicitan la absolución de sus representados. En el caso de Mario Alberto, su letrado, Alejandro Sarasa, precisó que «no se ha practicado ninguna prueba en su contra» y que no existe motivo para «dejarse 8.000 euros en el vehículo a modo de perjudicarle».

Por su parte, la defensa de Eduardo solicitó, subsidiariamente, una primera atenuante de dilación indebida y una segunda atenuante de drogadicción. De hecho, Eduardo reconoció que consume speed desde los 16 años con «temporadas más fuertes que otras» y, desde enero de 2020, se encuentra en tratamiento en un centro de rehabilitación del Gobierno de Aragón. «Gracias a lo que pasó he podido reconducir mi vida. He consumido mucho y me da vergüenza reconocerlo. He desperdiciado todo el dinero en fiestas y drogas, pero no he traficado», dijo en su última palabra. En caso de condena, su abogada pidió una pena de 18 meses de cárcel.

Se trata de uno de los pocos juicios que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Zaragoza desde el inicio de la huelga de los letrados de la administración de justicia, antiguos secretarios, el pasado 24 de enero. En este caso, los servicios mínimos han garantizado las causas con preso pues Mario Alberto ya cumple condena por otros dos delitos de tráfico de drogas.