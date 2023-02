El caso La Muela, uno de los mayores asuntos de corrupción urbanística y política de la historia de Aragón, solo por detrás del saqueo de Plaza, se saldó con un sumatorio de condenas de casi 100 años de cárcel. Pocos acabaron entre rejas, una media docena liderada por la cúspide de la trama, la exalcaldesa de la localidad, Mariví Pinilla. Uno de los castigados con entrar y que ha visto suspendido su internamiento ha sido José Antonio Fando, gestor de la empresa de aguas del municipio zaragozano.

Inicialmente llegó a estar condenado a más de diez años de prisión, si bien del recurso interpuesto por su abogado Enrique Esteban Pendás resultó una generosa reducción a dos años y medio de privación de libertad. Ahora acaba de recibir la suspensión, por lo que ya no tendrá que entrar en ningún centro penitenciario.

Los magistrados de la Audiencia de Zaragoza le conceden dicha solicitud, sin oposición de la fiscala que inicialmente llegó a pedir diez años de prisión, por entender que «tratándose de un penado sin antecedentes penales, cuya condena trae causa de unos hechos cometidos en el año 2009, consideramos que concurren motivos fundados que justifican tal suspensión, sin que se advierta riesgo alguno de reiteración delictiva en el futuro, sobre todo teniendo en cuenta la trayectoria que ha seguido el citado penado en su comportamiento durante todos esos años transcurridos desde la fecha de los hechos que generaron la presente condena».

Fando acabó sentado junto a Pinilla en el banquillo de los acusados por cómo la empresa Nuevas Tecnologías del Agua (NTA) se hizo con los recursos hídricos de La Muela, que estaban en manos del Gestor de Aguas de Aragón. Nunca había habido ningún problema, ni queja con el servicio y, de repente, hubo un cambio de manos.

El que fuera concejal de Medio Ambiente y condenado Juan Carlos Rodrigo Vela aseguró en el juicio que detrás de dicha adjudicación estaba el dedo de la entonces alcaldesa. «Mariví me dijo que había que dárselo a NTA, pero yo entonces no conocía de nada a Antonio Fando», explicó a preguntas de una Fiscalía que estaba convencida de que la rescisión de este contrato fue ilegal y que detrás del cuestionado relevo estaba el dedo de Pinilla. De hecho, la decisión fue recurrida y la vía de lo contencioso-administrativo condenó al ayuntamiento a readmitir a la empresa Gestión de Aguas y a pagarle 159.000 euros por las facturas pendientes. Durante su declaración como acusado, Fando reconoció que se produjo dicho ofrecimiento. «Es cierto que se lo ofrecimos, pero porque él (por el hijo de Pinilla) tenía experiencia en la gestión del agua a nivel municipal», afirmó. No obstante, el vástago de la exregidora de La Muela nunca acabó en esta empresa. La condena a Fando finalmente se basó en una facturación falsa.

Tercer grado

Mientras, Mariví Pinilla cumple condena en el centro penitenciario de Zuera. Fue castigada a un total de 11 años y 4 meses, si bien cumplirá un máximo de 9 años (que es el triple de su mayor castigo, que fueron 3 años). De ahí que su abogado, Santiago Palazón, ya haya solicitado el tercer grado, aunque fue rechazado, pese a tener algunos informes a su favor.

En 2005 se descubren por primera vez las irregularidades en la gestión del consistorio de La Muela, si bien no fue hasta marzo de 2009 la detención de Pinilla y de 17 personas más, tras una denuncia del PP del consistorio. La Operación Molinos fue objeto de un primer juicio en 2016, en el que la mayoría de los acusados cerraron pactos con la Fiscalía, que les acarrearon condenas de menos de dos años de prisión, además de multas e inhabilitaciones, por lo que ninguno de ellos ingresó en prisión para cumplir las responsabilidades penales derivadas de este asunto. El Supremo ordenó repetir el juicio, hubo una nueva sentencia y un nuevo recurso ante el Alto Tribunal que rebajó condenas.