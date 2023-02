No solo conducía sin permiso, sino que, además, no se le ocurrió otra que consumir cannabis y anfetaminas. De ahí que incluso decidiera adelantar a otros turismos por la derecha cuando circulaba por la AP-2 a la altura del término municipal oscense de Peñalba. Fue pillado por el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca que imputar al conductor de 30 años, vecino de Cornellá de Llobregat (Barcelona), por un un delito contra la seguridad vial. No fue el único, ya que el Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Barbastro también sorprendió a otro cuando circulaba arrojando una tasa de alcoholemia que triplicaba el nivel permitido.

La intervención, hecha pública este jueves por la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, se remonta al 3 de febrero cuando la sala del 062 de la Guardia Civil de Huesca recibió una llamada que alertaba de que estaba observando la circulación de un vehículo de alta gama, del que indicó marca, modelo, color y lugar por el que transitaba, cuyo conductor estaba realizando una conducción temeraria. Rápidamente dieron aviso a una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Fraga que inmediatamente se dirigió al lugar, localizando al vehículo que realizaba adelantamientos por la derecha a gran velocidad y sin hacer uso de los indicadores de dirección, por lo que procedieron a darle el alto a la atura del kilómetro 79 de la AP-2 en Peñalba. Por otra parte, al haber apreciado los agentes que el conductor había incurrido en varias infracciones graves, decidieron realizarle las pruebas de detección de alcohol y drogas, que a falta de confirmación por laboratorio, arrojaron resultado positivo en cánnabis y anfetaminas. Tras solicitarle la documentación al conductor éste no presentó ningún tipo de permiso o licencia de conducción, al tratarse de un extranjero con residencia habitual en territorio nacional por lo que los agentes procedieron a notificar esta incidencia al Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, comprobando que carecía de cualquier tipo de permiso o licencia. Por otra parte, al día siguiente, una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Barbastro, cuando se encontraba realizando cometidos de prevención de la seguridad vía en la carretera A-22 a la altura del kilómetro 73 (término municipal de Lascellas-Ponzano), observó a un conductor cometiendo una infracción por lo que procedieron a darle el alto. Mientras los agentes procedían a la identificación del conductor este mostró cierta sintomatología compatible con la ingesta de bebidas alcohólicas, por lo que procedieron a realizarle un test de alcoholemia, arrojando una tasa de alcohol tres veces superior a la permitida, motivo por el cual agentes del Equipo de Atestados de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca procedieron a la investigación del conductor un vecino de Lérida de 54, como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial.