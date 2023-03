No hubo que lamentar heridos, pero la agresividad que demostró fue desmedida y gratuita. Amenazó esgrimiendo una navaja a una asistenta social del comedor del Carmen de Zaragoza y, una vez en el exterior, trató de arrebatarle el arma reglamentaria a una de las agentes de la Policía Local que minutos antes le había reducido. Acabó detenido por atentado a la autoridad y amenazas.

La llamada de alarma a la sala del 092 del cuerpo municipal saltó sobre las 13.00 horas cuando desde las oficinas de este centro social situado en pleno centro de la capital, en la calle Carmelo, llamaron porque un joven estaba en actitud muy violenta, que decía que iba armado, llegando incluso a hacer visible lo que podría ser una navaja.

Inmediatamente se acercó hasta allí una patrulla policial que consiguió reducir al joven, identificado como M. C., de 22 años y de origen rumano, comprobando que en una de sus manos llevaba un arma blanca. Los agentes se lo llevaron al exterior del local cuando, de forma sorpresiva, este se lanzó contra una de las agentes para intentar quitarle el arma reglamentaria mientras, según los testigos, señalaba: "Que me des la pistola, que me la des ahora mismo"; momento en el que tuvo que intervenir el otro agente para evitar una situación de mayor peligro.

El sospechoso, según pudo saber este diario, al inicio de la mañana ya había provocado problemas en el albergue municipal, donde estaba desde que fue cerrado el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Allí, según dijo, dormía.