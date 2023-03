Sacar dinero de un cajero automático tiene sus riesgos si pertenece a un colectivo vulnerable o si la extracción se produce en horario en el que hay poca gente en la calle. Si el miércoles la Policía Nacional hacía público el desmantelamiento de una banda que robó a 100 ancianos tras una investigación en Calatayud, en Zaragoza ha sido arrestado un ladrón multirreincidente que no dudaba en dar un fuerte puñetazo en la cara a su objetivo para noquearle y así conseguir el dinero que acababa de obtener y, ya de paso, el resto de tarjetas por si pudiera hacer uso de ellas.

El Grupo contra los Robos con Violencia de la Jefatura Superior de Policía Nacional dio con F. J. N. G., de origen español y con varios antecedentes por hechos similares como robos violentos y estafas, después del análisis de las cámaras de seguridad tras la denuncia de una víctima, si bien se investiga si puede estar detrás de otros hechos delictivos similares.

Un vecino de Zaragoza denunció hace un mes la brutal agresión que sufrió cuando salió del cajero automático de Ibercaja situado en la calle Boggiero con César Augusto, en el zaragozano barrio de El Gancho. Eran las 23.45 horas.

El hombre relató a los policías que había estado un tiempo antes de cervezas y decidió marcharse a casa, pasando antes por su entidad bancaria. Extrajo 50 euros y fue a salir. En cuanto se giró, el arrestado, que debía de haber seguido sus pasos y le estaba vigilando, le sorprendió con dos puñetazos en el rostro que le hicieron caer al suelo noqueado. Explicó que fueron tanto por la izquierda como por la derecha desde su espalda, lo que le produjo gran aturdimiento.

Desplomado

Cuando se despertó tras perder el conocimiento sintió un dolor fuerte en la cara y en el brazo izquierdo. Asimismo, se percató de que carecía de la cartera, llamando a sus bancos para que le bloquearan las tarjetas y seguidamente a la sala del 091 que enviaron a la zona a patrullas de la Brigada de Seguridad Ciudadana para atenderle. No pudieron hacer una batida en la zona porque la víctima no pudo ver a su agresor para identificarle de algún modo. Durante el tiempo que estuvo tirado en el suelo, el sospechoso logró sacar 320 euros más de las cuentas de la víctima que acabó en el hospital.

Gracias a las cámaras de seguridad y el hecho de que F. J. N. G. estuviera fichado policialmente, la Policía Nacional le localizó y detuvo, pasando el jueves ante la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Zaragoza que acordó el inmediato ingreso en prisión del sospechoso. Pese a negarlo, asistido por su abogada Olga Oseira, la jueza tuvo en cuenta que recientemente fue protagonista de otros hechos similares.

Por otro lado, la Policía Nacional sigue buscando al joven que atracó una gasolinera del centro de Zaragoza. Ocurrió sobre las 21.00 horas en el establecimiento perteneciente a la cadena Repsol. Faltaba tan solo una hora para el cierre cuando un joven, provisto de un gorro y una mascarilla para evitar ser identificado por las cámaras de seguridad, entró y exigió el dinero de la caja. Al ir armado, la empleada no se enfrentó a él y accedió a la zona de la caja y se sirvió del dinero que había en ese momento. No era mucho, unos 100 euros gracias a que la mayoría de clientes hacen pagos con tarjeta. Los agentes realizaron una batida por la zona pero ya no estaba.