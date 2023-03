Nueva oleada de robos en el medio rural. Atrás quedaron los 25 bares asaltados en mitad de la noche en municipios de todo Aragón tras el arresto de los seis miembros que conformaban la banda, ayer los amigos de lo ajeno pusieron sus ojos en iglesias de la comarca de Los Monegros. Se llevaron el dinero de los cepillos, de las velas o la recolecta del Domund de los templos de Grañén, Valfonda de Santa Ana, San Lorenzo del Flumen, Sangarrén y Albalatillo.

La Guardia Civil ya está investigando estas profanaciones para sustraer pequeñas cantidades que guardaban los sacerdotes en los templos. El modus operandi fue en todos los casos el uso de una pata de cabra con los que forzar las puertas de acceso y entrar.

Una vez en el interior de estas iglesias, los autores desvalijaron el dinero de los cajetines petitorios de misas, los lampadarios y todo lugar en el que pudiera guardarse el dinero. «Cuando he entrado en la sacristía he visto todo tirado por el suelo, ropa, papeles,... todo. Buscaban dinero, pero nuestras iglesias son muy humildes. No sé que se pensarán», señala el párroco de la iglesia de Santiago Apóstol de Grañén, Óscar Alejandro Carreño.

De hecho, en su templo hay una caja fuerte «que estaba vacía», pero que los ladrones «han reventado por si había algo de valor». «Destacamos en patrimonio, pero aquí no hay nada de oro, ni dinero, solo monedillas», insiste.

Es la primera vez, que recuerde la feligresía de Grañén, que ocurre algo así y los vecinos de este municipio oscense se mostraron inquietos y molestos. «Hay miedo de que entren en las casas y ahora hasta que entren en la iglesia, no se respeta nada». Este fue el comentario más repetido por los feligreses.

De ahí que, Óscar Alejandro Carreño ya esté pensando en evitar que se repita de nuevo e instalar algún tipo de sistema de seguridad en el templo. «Ahora pueden ser ladrones, pero luego puede ser vandalismo», lamenta. «Yo no sé si necesitan el dinero, pero no hace falta que hagan tal destrozo o desorden porque la Iglesia siempre les va a ayudar con su labor social», apostilló este sacerdote que lleva desde el mes de diciembre al frente de esta parroquia.

El Ministerio del Interior publicó el pasado viernes el informe de criminalidad del 2022 en Aragón en el que se destaca que la delincuencia ha aumentado un 15,4%. En lo que respecta a los robos con violencia e intimidación, estos aumentaron de 960 a 1.198, un 24,8% más. Los robos con fuerza en domicilios lo hicieron un 18,2% y los hurtos, un 19,6%.