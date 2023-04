Casi cuatro años después de que Kamal fuera rociado con ácido por una venganza contra su hermano cuando regresaba a su casa del instituto, conmocionando a la localidad de Caspe por lo ocurrido, se celebró el juicio. De nada le sirvió al presunto sicario renunciar el día de antes a su abogado, pues los magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia de Zaragoza echaron mano de la jurisprudencia del Supremo y obligaron al letrado de oficio a ejercer la defensa del sospechoso para no «dilatar» más el proceso y que pudieran quedar en libertad el principal acusado, Aitor Gordillo Grimal, y la presunta ideóloga del plan, Sara Giménez Clavería exmujer del hermano de la víctima. La conclusión de la primera jornada del juicio, aprovechando el silencio de un Gordillo Grimal que decidió no declarar tras ver que no podía retrasar la vista oral, fue la de achacar la agresión a que fue algo voluntario porque el autor material se enamoró de Sara. Sea como fuere, la investigación de la Guardia Civil señala algo bien distinto. Afrontan 53 años de cárcel.

José Giménez Clavería, alias el Recortao y tío de Sara, aseguró que conoció a Aitor Gordillo Grimal en la cárcel cuando ambos estaban cumpliendo condena por drogas y que se reencontraron un día en un centro comercial e intercambiaron teléfono móviles porque Gordillo Grimal le dijo que ahora se dedicaba a hacer chapuzas. «Quería arreglar una antigua casa y lo iba a hacer él, pero no lo contraté como sicario y por supuesto no le pagué nada porque no hizo la reforma», aseguró este hombre que fijó en 350 euros el dinero que le iba a abonar y que le adelantó 50 euros porque los necesitaba.

Si este hombre, defendido por el abogado Mariano Bonías, no admitió la contratación del sicario mucho menos aceptó la acusación de amenazar a la familia de Kamal porque uno de los hermanos de la víctima no quería dar el divorcio a Sara. «Fuimos a Alemania a buscar a su esposo porque había desaparecido y sabíamos que estaba allí, solo a hablar, no le dije que si no le daba el divorcio habría problemas».

«Nos conocimos y lo que empezó como amigos derivó en algo más...». Sara Giménez, supuesta ideóloga

En su larga lista de excusas ante las preguntas de una fiscala concienzuda en su interrogatorio, el Recortao llegó a negar que la pomada para las quemaduras que compró en la farmacia fuera para el sicario, sino para la mujer que cuidaba de su madre, que se quemó haciendo la comida. Una versión que respaldó su sobrina Sara, quien no pudo negar una obviedad: conoció a Aitor Gordillo Grimal gracias a su tío que lo llevó a Caspe. «Nos conocimos y lo que en un tiempo empezó como amigos derivó en algo más...», señaló esta acusada, defendida por el penalista José Luis Melguizo que afirmó, asimismo, que ella le contó todo los problemas que estaba teniendo con su exmarido y que él le dijo que le «iba a esperar» y que le iba a ayudar.

Durante la breve estancia del sicario en Caspe, la encausada afirmó que le dejó una casa okupada en la plaza España del municipio y en ese afán de ayudarle también lo hizo el día del ataque, pero dejando claro que no encargó nada y que Gordillo Grimal conocía a Kamal porque un día se vieron todos. «El día de los hechos estaba en un kebab comiendo y cuando fui a la casa okupa le vi quemaduras, le pregunté que había pasado pero iba como ebrio y drogado, pero no le llevé al médico porque sospeché que era él el autor», afirmó Sara Giménez Clavería. Y no solo le ayudó en ese momento, sino también a fugarse, tal y como reconoció. De hecho, pagó a uno de los conductores que usaba la familia, el acusado Raúl C. G., para que lo llevara a Zaragoza y a Huesca, donde acudió a un hospital. Este conductor aseguró que le llevó, pero que no preguntó nada, le hicieron el encargo, lo hizo y lo cobró. El otro de los chóferes del clan, el empleado para ir a Alemania a buscar al ex de Sara Giménez, el encausado Iván M. F., también negó haber vigilado al joven en Alemania y que hubieran amenazado a la familia.

«Sara me contactó para atacar a Kamal con ácido. Me daba 500 euros en dinero y otros 500 en coca», testigo protegido

Pero durante la vista oral sobrevoló el miedo al clan Giménez Clavería en varios testigos y en una de las acusadas, Teresa P. K., quien incurrió en varias contradicciones hasta el punto de admitir que sabía que iban a atacar a Kamal con ácido, pero «por oídas»; o que ayudó al sicario a tratar sus quemaduras nada más cometer esta vil agresión.

Kamal, que fue atacado cuando tenía 17 años, lamentó entre sollozos que la vida le había cambiado de la noche a la mañana e incidió en que el clan les amenazó por el divorcio. Señaló que una madrugada incluso les quemaron la puerta de casa y que sospecharon de ellos. «Volvía a casa del instituto, iba con un compañero, me sobrepasó un hombre que iba tapado con capucha y, de repente se abalanzó sobre mí y me tiró algo que me quemaba», aseveró este joven, quien describió que fue corriendo a casa y su madre le metió en la ducha «pero fue peor». Acabó en la uci y le sometieron a varias operaciones, aunque todavía le faltan. Sus hermanos, que también sufrieron quemaduras al auxiliarle, incidieron en las amenazas a la familia por la cuestión del divorcio. «En Alemania dijeron que se iban a cargar a uno de los hermanos», añadió uno de ellos.

La primera sesión del juicio acabó con la declaración de un testigo protegido quien apuntó a que Sara le contactó para encargarle el ataque de ácido. «500 euros en efectivo y otros 500 en coca» era el precio que rechazó.