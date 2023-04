Una columna de humo negro derivada de las llamas originadas en el Parque Tecnológico de Reciclado (PTR) López Soriano, en el barrio de Torrero-La Paz de Zaragoza, se deja ver a varios kilómetros de distancia desde las 18.00 horas de esta tarde. Los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza trabajan en estos momentos en la extinción del incendio. Por el momento, se desconocen las causas y la empresa ha declinado hacer declaraciones al respecto.

Los Bomberos han desplegado en este centro de residuos a 25 personas e incluso se ha incorporado la Unidad de Drones para ayudar a delimitar el perímetro y conocer desde arriba la situación. Hasta allí se han desplazado, concretamente, una ambulancia, tres bombas nodrizas pesadas, tres bombas urbanas ligeras, tres par de unidades de mando y comunicaciones, una unidad de personal y carga y una bomba rural mixta.

Según informan desde el consistorio zaragozano, la intervención de los bomberos "está resultando laboriosa, pero eficaz", ya que la cantidad de humo "ha disminuido notablemente". Sus esfuerzos se están centrando en dos puntos activos, uno más potente que el otro, en una nave abierta en dos laterales. El humo no se ha dirigido hacia ninguna zona sensible, por lo que no ha sido necesario activar ninguna alerta colateral en edificaciones del entorno.

El trabajo de la unidad de drones está dirigido a analizar el daño estructural y la temperatura en diferentes puntos del edificio siniestrado.

Tal y como apuntan en su página web, Industrias López Soriano se constituyó en 1974, con el objetivo de recogida, recuperación y clasificación de chatarras férricas y no férricas para su posterior venta a la industria siderúrgica y a otros transformadores finalistas. En dichas instalaciones destaca su fragmentadora, acompañada por dos cizallas de gran tamaño capaces de gestionar todo tipo de chatarra férrica y no férrica gracias a diversas tecnologías de separación de las mismas obteniendo unos niveles de separación muy satisfactorios para nuestros clientes.

La negra cortina de humo es visible desde varios puntos de la capital aragonesa como, por ejemplo, los cacahuetes de la Expo o Tenor Fleta.