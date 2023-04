Cuenta en su historial delictivo con varios antecedentes. De hecho, cumple condena a día de hoy en la cárcel de Zuera y ayer fue trasladado en vehículo policial desde este centro penitenciario hasta la Audiencia Provincial de Zaragoza para sentarse en el banquillo de los acusados por el robo de una caja registradora en un establecimiento de Zaragoza. Sin embargo, no llegó a declarar ante los magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia, ya que las partes alcanzaron un acuerdo in extremis por el que el acusado reconoció los hechos denunciados. Ahora ha sido condenado a un año y tres meses de cárcel por un delito de robo con fuerza tras haberle aplicado una atenuante de drogadicción; tanto la Fiscalía como la acusación particular solicitaban inicialmente cuatro años de cárcel para él. La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza.

Los hechos se remontan a la madrugada del 15 de junio de 2021, cuando el ahora condenado forzó la persiana y la puerta de cristal de un establecimiento de la avenida Goya de la capital aragonesa junto a tres menores de edad. El botín con el que pretendían hacerse era la caja registradora de dicho negocio y, para ello, se dividieron las tareas a realizar: uno de ellos permaneció en la calle vigilando el tránsito de peatones y la posible llegada de agentes policiales, dos sujetaron la persiana de acceso al local y el cuarto arrancó la caja registradora para llevarla consigo. Se les cayó. El ruido terminó alertando a los vecinos de la zona, que llamaron a la sala de emergencias del 091 alertando de dicho robo. Hasta allí se desplazó una patrulla de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón y, tras peinar la zona en busca de los sospechosos, los agentes dieron con ellos en una calle cercana situada a escasos metros del establecimiento. Dos jóvenes detenidos por intentar robar en una peluquería de Zaragoza forzando la persiana con un destornillador Habían tratado de deshacerse de la caja registradora escondiéndola entre unos cubos de basura situados en esta vía. Además, trataron de cubrirse las espaldas por si su plan fracasaba -así sucedió- y ocultaron también en los cubos de basuras algunas de las prendas de vestir que portaban en momento de perpetrar el golpe para evitar su identificación.