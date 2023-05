Irse de vacaciones a la playa no está al alcance de todas las economías familiares, pero si es con el dinero de otros es diferente. En el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal 7 de Zaragoza se sentaron cinco amigos que en agosto de 2020 decidieron irse a Salou por la cara. Su plan vacacional no les salió tampoco mal, pues afrontan 1 año de prisión de estafa cada uno y al no tener antecedentes no serán privados de libertad.

El contrato lo firmaron en un portal web en agosto de hace tres años. Los cinco encausados, S. D. C.; R. M. M. T.; N. P. G.; F. A. M. G., y J. M. R. P. , decidieron irse cuatro días, según considera la Fiscalía, pero no llegaron ni a mojarse los pies en el agua del mar. Una vecina de la capital aragonesa se percató de que le habían cargado casi 2.000 euros a su cuenta por dicha reserva y no dudó en llamar al portal de Internet de las vacaciones y preguntar el por qué le habían cobrado eso. Le dijeron que eran desconocedores, pero que iban a dar aviso a los Mossos d'Escuadra. Fueron pillados en el interior del apartamento. Los agentes esperaron a que dejaran las maletas y llamaron al timbre deteniéndoles. Este jueves durante el juicio los encausados señalaron, a preguntas de su abogada Carmen Sánchez Herrero, que fue regalo ese paquete vacacional y que desconocían totalmente el origen ilícito del mismo. Pese a todo, tanto la dueña de la tarjeta a la que estafaron como la empresa vacacional reclaman que les indemnicen por el daño causado.