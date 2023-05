Comenzó a perseguir a bordo de su motocicleta a su expareja con intención de agredirla, se fugó de los agentes de la Guardia Civil que trataron de pararlo, embistió contra ellos y, cuando dieron con su paradero al día siguiente, se resistió con un forcejeo. Estos episodios tuvieron lugar en Peñaflor en agosto de 2021 y ahora las partes implicadas han llegado a un acuerdo ante el Juzgado de lo Penal número 6 de Zaragoza por el que Fernando Ara ha reconocido los hechos aceptando una condena de tres años y un día de cárcel por un delito de atentado a agentes de la autoridad.

La conformidad alcanzada por la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por Marco Antonio Navarro, también incluye una multa total de 1.860 euros por un segundo delito de resistencia –360 euros a razón de dos euros diarios durante seis meses–, un tercer delito contra la seguridad vial –1.440 euros a razón de dos euros diarios durante 24 meses– y un cuarto delito de lesiones –60 euros a razón de dos euros diarios durante un mes–. También deberá indemnizar a dos de los agentes con 175 y 120 euros, respectivamente, por las lesiones causadas.

Los hechos se remontan al 18 de agosto de 2021 en la localidad zaragozana de Peñaflor. En torno a las 14.30 horas la Guardia Civil recibió un aviso por la persecución que había iniciado un hombre contra su expareja con intención de agredirla. No solo desobedeció las órdenes de los agentes cuando le ordenaron que detuviera su vehículo, sino que aceleró, cambió de dirección y estuvo a punto de atropellar a uno de ellos.

A partir de entonces se inició una persecución que estuvo a punto de finalizar cuando el fugado iba a aparcar su moto en la avenida Peñaflor. Alertado por la presencia de la Guardia Civil en las inmediaciones, volvió a fugarse estando a punto de embestir contra uno de los agentes.

No fue hasta el día siguiente cuando dieron con su paradero en una calle próxima a la avenida Cataluña de Zaragoza. No se lo puso fácil a los guardias civiles, a que se abalanzó contra ellos iniciándose así un forcejeo. En el momento de la detención del ahora condenado, los agentes del Instituto Armado comprobaron que Fernando Ara no tenía permiso de conducir tras haber perdido todos los puntos del carnet.

De hecho, en su historial delictivo acumula tres condenas del Juzgado de lo Penal número 3 y número 6 de Zaragoza por conducir sin puntos. A ellas se suma una cuarta condena emitida en mayo de 2021 por el Juzgado de lo Penal número 1 de Zaragoza por la que el juez le impuso ocho meses de cárcel por conducción temeraria y bajo los efectos del alcohol. También tuvo que hace trabajos en beneficio de la comunidad durante 60 días.

El ministerio fiscal solicitaba inicialmente una pena de prisión de tres años y nueve meses por cada uno de los dos delitos de atentado a gentes de la autoridad y, en paralelo, la acusación particular solicitaba por cada uno de estos dos delitos tres años de cárcel. La instrucción ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza.