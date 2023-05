A plena luz del día y en el paseo Ruiseñores de Zaragoza un hombre y una mujer pretendían asaltar e, inicialmente, robar en el interior de un chalet. No solo no lo consiguieron sino que fueron detenidos in fraganti por la Policía Nacional que se desplazó rápidamente al lugar. No obstante, se investiga, al ser un inmueble a la venta, si las intenciones fueran las de okuparlo.

La colaboración ciudadana fue fundamental, ya que el conserje de una edificio colindante ante los movimientos extraños de la pareja no dudó ni un segundo en llamar a la sala del 091 que envió hasta ocho coches de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón. Cuando los agentes llegaron al número 11 de esta vía no tuvieron que hacer ninguna batida en las proximidades, ya que pillaron a estas dos personas cuando estaban taladrando la cerradura para acceder al interior del unifamiliar y, por tanto, robar en su interior. Los dos arrestados pasaron la noche en dependencias policiales y el Cuerpo Nacional de Policía ya ha abierto diligencias por si pudieran estar detrás de algún otro hecho delictivo de similares características ocurrido en la capital aragonesa.