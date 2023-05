Su modus operandi es muy característico, pues las conocidas como las croatas, siempre actúan en zonas céntricas, van elegantemente vestidas y actúan en horario de oficina. Eso sí, detrás de su imagen ejecutiva se esconde unas verdaderas profesionales del robo de viviendas mediante la fractura del bombín o el resbalón. A Zaragoza acababa de llegar una célula y tras un par de robos la Policía Nacional consiguió identificar y detener a tres mujeres.

El arresto realizado por el Grupo de Robos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón se hizo esta semana después de que saltaran todas las alarmas por el tipo de robos que se estaban produciendo en zonas céntricas de la capital aragonesa, en unas horas muy determinadas (entre las 12.00 y las 14.00, y entre las 18.30 y las 20.00) y cuyo objetivo eran siempre el oro que se guardaba en esa casa. Por la forma de proceder todo apuntaba a que una célula croata podía haber llegado a la ciudad y así lo pudieron comprobar tras un dispositivo especial que pronto las localizó.

Estaban actuando en la zona del Coso y calles adyacentes, un cambio en comparación con otras ocasiones en las que han operado pues solían buscar viviendas cercanas a los paseos de Sagasta, Las Damas o la calle León XIII.

La detención de estas tres mujeres se produjo cuando iban a montarse en un turismo llevaban consigo el botín que habían sustraído previamente. También portaban las herramientas con las que conseguían romper los bombines de las puertas para acceder al interior de las viviendas.

Con fianza

El viernes fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 9 de Zaragoza, en funciones de guardia, cuyo magistrado titular acordó la prisión, aunque con la posibilidad de abandonarla si pagaban una fianza. Mientras llega ese momento, las tres pasaron la noche en el centro penitenciario de Zuera.

Las croatas llaman a los timbres de los edificios en horario comercial o escolar y aprovechan que alguien abre para acceder las tres juntas al inmueble. Buscan en un primer momento piso por piso puertas cerradas con un único portazo y si observan que no se ha cerrado la puerta con llave, introducen un plástico en la ranura y consiguen abrirla. Cuando estas se percatan de que sí se ha utilizado la cerradura deciden ejercer la fuerza. Utilizan un destornillador de grandes dimensiones con el que hacen palanca para abrir la cancela o unas llaves inglesas con las que fracturan el bombín.

Por otro lado están los georgianos. En este caso, son hombres de mediana edad que visten normal y que suelen elegir domicilios situados cerca de plazas, parques o zonas en las que poder hacer vigilancia. Esto no significa que no actúen en otro tipo de vías, pero el hecho de tener zona verde cerca lo utilizan para pasar desapercibidos cuando realizan las labores de vigilancia. Y es que estas bandas no suelen actuar de forma directa como las serbocroatas, sino que se dedican a marcar las viviendas para entrar sin peligro.

Utilizan tres sistemas: el bumping, la magic key y la ganzúa de toda la vida. El más utilizado es el primero, que sirve para abrir las cerraduras de llaves de puntos. Utilizan una llave plana que introducen y, tras dar varios golpes, los pistones marcan la clave y consiguen entrar. Cuando la cerradura es tipo de pala o borja usan un instrumento inventado por un ruso. Es como una llave maestra que al introducirla adquiere la forma de la original. Estas bandas suelen perder minutos en el interior de cada domicilio. Se centran en las joyas de oro y en el dinero porque buscan ser un vecino más que sale de la casa.