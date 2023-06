La perspicacia de una vecina que vio a unos encapuchados vestidos de negro asaltar el chalet contiguo al suyo permitió a la Policía Nacional desarticular una banda peruana que se había fijado en Zaragoza para comenzar una oleada de robos en unifamiliares. Una operación policial que no fue fácil, pues protagonizaron una persecución peligrosa en la que no dudaron en intentar que los coches policiales que les perseguían tuvieran un accidente.

La llamada de advertencia entró en la sala del 091 de la Policía Nacional poco antes de las 12.00 horas del miércoles. La hija de un matrimonio observó a dos encapuchados acceder a una vivienda situada en el paseo del Lago, en el zaragozano barrio de Casablanca. Esta observó también que en la calle se habían quedado otras dos personas en el interior de un coche.

Rápidamente se trasladaron hasta allí varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón que les pillaron justo cuando abandonaban la calle. Allí comenzó una persecución a gran velocidad a la que se incorporaron más patrullas policiales para intentar cazarles.

De forma temeraria circularon por las calles hasta que se adentraron en carretera, siendo detenidos en la de Logroño no sin antes poner en peligro la seguridad de los agentes y del resto de conductores. Se unió la Unidad de Intervención Policial (UIP) para cercarlos.

Si fue complicado que dieran el alto al coche en el que iban los ladrones, el arresto tampoco fue fácil ya que se revolvieron cuando fueron engrilletados. De ahí que a C. R. M. G.; S. U. S.; H. C. C. y J. R. F. fueron imputados por un delito de robo con fuerza, otro contra la seguridad vial, uno de pertenencia a banda criminal y uno de atentado. Se trataría de una banda itinerante.

Este viernes los cuatro arrestados serán puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 10 en Zaragoza que, en funciones de guardia, deberá decidir si acuerda la prisión provisional la libertad.

Unas croatas, el pasado mes

El pasado mes de mayo el Grupo de Robos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón detuvo a tres mujeres que pertenecían a una célula croata que acababa de llegar a la capital aragonesa para robar en pisos. Estaban actuando en la zona del Coso y calles adyacentes, un cambio en comparación con otras ocasiones en las que han operado pues solían buscar viviendas cercanas a los paseos de Sagasta, Las Damas o la calle León XIII.

La detención de estas tres mujeres se produjo cuando iban a montarse en un turismo y llevaban consigo el botín que habían sustraído previamente. También portaban las herramientas con las que conseguían romper los bombines de las puertas para acceder al interior de las viviendas. Acabaron en prisión provisional.

El modus operandi de las croatas, que destacan por vestir de forma elegante, siempre es el mismo. Llaman a los timbres de los edificios en horario comercial o escolar y aprovechan que alguien abre para acceder. Luego revisan las puertas cerradas con un portazo o rompen el bombín. Se centran en las joyas.