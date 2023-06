El Grupo de Robos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón ha desarticulado en menos de 24 horas dos grupos itinerantes especializados en el robo con fuerza en domicilios de Zaragoza: una banda de origen latino integrada por tres hombres, cuya detención ya había adelantado EL PERIÓDICO, y una célula de origen georgiano integrada por tres hombres -M. L.; S. K.; y M. M., de 38, 33 y 63 años de edad, respectivamente- que habían forzado y entrado en una vivienda de la calle San Antonio María Claret. Precisamente, la Policía Nacional también desarticuló el pasado mes de mayo una célula croata que había llegado recientemente a la capital aragonesa para robar en pisos, concretamente, en la zona del Coso, sus proximidades, paseo Sagasta, paseo Las Damas o la calle León XIII. En lo que va de año, esta unidad de la Policía Nacional ha desarticulado casi una decena de grupos organizados e itinerantes que procedían de países de Europa del Este y de Latinoamérica.

La estructura de la célula georgiana que cayó este miércoles 31 de mayo contaba con un "Ladrón de Ley", es decir, el líder que ejercía el poder en esta zona de actuación. Los agentes, en este caso, comprobaron cómo dos de los georgianos abrían la puerta del citado domicilio con un objeto y permanecían en su interior en torno a media hora. Mientras, el tercero de ellos vigilaba desde el rellano.

Cuando la Policía les interceptó, localizaron entre sus pertenencias 490 euros, ganzúas, un kit de impresión y plástico para abrir la puerta por el método del resbalón. Además, entre los efectos que se intervinieron del interior de sus domicilios, se encontraron varios relojes y una serie de utensilios específicos para abrir las puertas de las casas que asaltaban.

Los tres georgianos detenidos, asistidos por Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén, pasaron este viernes por la mañana a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza, cuyo magistrado titular decretó su puesta en libertad si bien se les retiró el pasaporte para evitar que abandonen el país. En su defensa, los procesados alegaron que estaban de vacaciones y que los objetos que la Policía Nacional intervino en su casas los habían comprado en Francia.

Son grupos de pequeño tamaño dependientes de un nivel superior, que es el responsable de facilitarles la instrucción, los medios materiales y los objetivos que se deben alcanzar. Incluso sus miembros se llegan a intercambiar entre células de diferentes países, de modo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado comprueban que tienen antecedentes en varios países.

Su modus operandi consiste en establecer labores de vigilancia para evitar ser sorprendidos, forzar las cerraduras y acceder a las casas. Además, se cercioran en todo momento de adoptar el mayor número de medidas de precaución para evitar dejar un rastro que luego les permita identificarlos.

Una banda latina

Precisamente, la sala de emergencias 091 recibió este mismo miércoles 31 de mayo otra llamada en la que una vecina alertaba de que dos encapuchado estaban accediendo a una vivienda de la calle Ibón de Ordiceto así como otras dos personas se había quedado en el interior de un coche para marchar rápidamente allí. Hasta el barrio de Casablanca se desplazaron varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana, si bien en ese momento se inició una persecución a gran velocidad en la que se incorporaron más patrullas policiales para tratar de cazarles.

Los fugitivos circularon de forma temeraria incluso adentrándose en la Z-40, donde finalmente se detuvieron. No se entregaron a la Policía, uno de ellos llegó a cruzar los seis carriles de la carretera e incluso se enfrentaron a los agentes. Al final, la Policía Nacional detuvo a C. R. M. G.; S. U. S.; H. C. C. y J. R. F., de origen latino, a quienes se les imputan un delito de robo con fuerza, otro contra la seguridad vial, uno de pertenencia a banda criminal y uno de atentado. En el registro del vehículo, los agentes intervinieron varias joyas, carteras y documentación ajena a ellos.

Con todos los datos recabados, el Grupo de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial logró esclarecer numerosos robos con fuerza perpetrados en Zaragoza durante los últimos días. En este caso, el modus operandi consistía en asaltar unifamiliares mediante escalo para luego forzar los accesos perimetrales.

La célula croata

También a finales de mayo, el día 21, la Policía Nacional desarticuló una célula croata integrada por tres mujeres que siempre actuaban en zonas céntricas de Zaragoza, iban elegantemente vestidas y actuaban en horario de oficinas. Habían aterrizado recientemente en la capital aragonesa.

La detención de estas tres mujeres se produjo cuando iban a montarse en un turismo llevaban consigo el botín que habían sustraído previamente. También portaban las herramientas con las que conseguían romper los bombines de las puertas para acceder al interior de las viviendas.