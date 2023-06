Provocaron unos daños que superaron los 900 euros para entrar en una chatarrería y robar tres toneladas de aluminio valoradas en aquel momento, en junio de 2021, más de 8.000 euros. Una factura que les ha salido barata a los seis jóvenes responsable de dicho robo pues no pisarán la cárcel. Ayer, en el Juzgado de lo Penal número 3 de Zaragoza los encausados reconocieron los hechos y consiguieron rebajar, previo acuerdo entre la Fiscalía y la abogada defensora Olga Oseira, la pena inicial de tres años de prisión y dejarla en un año y tres meses.

Los hechos por los que se sentaron en el banquillo tuvieron lugar en torno a las 21.30 horas del día 18 de junio del pasado año cuando cinco personas, Abraham S. C.; Cristian S. M.; Rafael V. S.; Enrique S. C; Diego H. G.,y Moisés S. C. accedieron, mediante la fractura del vallado perimetral, al interior de una chatarrería de la calle Tomas Edison, de donde fueron sacando 3.000 kilos de aluminio trenzado y bastidores que fueron cargando en la furgoneta con la que se habían desplazado.

Al día siguiente, parte de dicho material lo vendieron en una empresa, figurando en los albaranes uno de los procesados, Cristian S. M. Esta chatarrería, sin saber que el origen era ilícito lo revendieron a otra situada en el polígono Centrovía, en La Muela. En concreto, 53 kilos de aluminio de cable y 556 de parachoques o bastidores de aluminio que ha podido ser recuperado y entregado a su propietario.

La investigación se inició a raíz de la denuncia interpuesta por el propietario del negocio, quien aportó también los vídeos de las cámaras de vigilancia. Los seis jóvenes, uno de ellos reincidente, nunca pisaron la cárcel por estos hechos, ya que el juzgado de guardia les acordó la libertad provisional en aquel entonces.