A los tres miembros de la banda latina de Los Trinitarios que fueron detenidos este miércoles en Zaragoza se les intervino en su domicilio de El Gancho una considerable cantidad de droga –marihuana, hachís y éxtasis– que llegaba a superar los 12.000 euros. Además, estos tres trinitarios cuentan con un amplio historial delictivo, tanto es así que uno de ellos ya suma 19 detenciones. No obstante, esta concatenación de factores no fue suficiente para que acabaran en la cárcel, ya que la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Zaragoza, en funciones de guardia, decretó su puesta en libertad provisional. Se trata de la primera operación que la Policía Nacional lleva a cabo contra la banda de Los Trinitarios pues de momento en Zaragoza solo se había detectado la presencia de los DDP y los Black Panther.

Los tres detenidos responden a las iniciales de S. S. D. C.; I. A. S. C. y A. N. S. C., de 23, 19 y 22 años de edad, respectivamente. El primero de ellos es dominicano y, los otros dos, nicaragüenses.

Tal y como adelantó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, la detención de estos tres pandilleros se llevó a cabo anteayer. Fue a primera hora de la mañana, en torno a las 08.00 horas, cuando una dotación de la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de Aragón culminó esta operación tras una serie de vigilancias previas entre finales de mayo y principios de junio por parte del Grupo de Tráfico Minorista de Estupefacientes. Los agentes de esta última unidad se habían cerciorado de que esta vivienda de El Gancho se utilizaba como narcopiso con la venta de droga por menudeo. Precisamente, una de las principales vías de financiación de esta banda latina es el tráfico de drogas.

De hecho, los agentes intervinieron en el interior del domicilio medio kilo de marihuana (3.000 euros), 15 plantas (8.000), 93 gramos de hachís (625) y cuatro pastillas de éxtasis; todo ello valorado en más de 12.000 euros.

Además, encontraron 7.741 euros en efectivos –repartidos en billetes de 50, 20, 10 y 5 y monedas de uno–, un machete, una katana y todos los utensilios posibles que facilitan el cultivo indoor de marihuana: invernaderos portátiles, lámparas de calor, extractores de aire y paneles LED. Incluso dieron con unas libretas en la que los investigados apuntaban diversos nombres junto a diversas cantidades. En el registro domiciliario y detención de los pandilleros también participó el Grupo de Operaciones Especiales y el Grupo Operativo de Respuesta y Unidad de Guías Caninos

Al primero de los detenidos –S. S. D. C.– ya se le contabilizan 19 detenciones, las últimas por delitos de estafa, lesiones y riña tumultuaria. Por su parte, los otros dos detenidos –I. A. S. C. y A. N. S. C.– suman cada uno nueve detenciones por malos tratos, robos con violencia e intimidación, lesiones y resistencia y desobediencia.

El lema de esta organización es Dios, Patria y Libertad, es decir, el lema de la República Dominicana. Se distinguen por el color verde y, entre sus saludos, destaca un gesto con las manos echando para atrás los dedos anular y meñique.