Dos años y medio de prisión por dejar tuerto a un motero al que presuponían que era un facha solo por llevar una bandera de España en el chaleco. Esa ha sido la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Zaragoza a cuatro antifascistas que se sentaron en el banquillo de los acusados a principios del mes de mayo por un brutal ataque a las puertas de la Casa del Loco de Zaragoza. Una quinta persona, Lorena M. G., quedó absuelta.

Todo ocurrió a las 00.27 horas del pasado 20 de octubre de 2019. Los ahora condenados, Javier Boira, Eduardo Gómez, Amado Franco y Alicia Ormaetxea, en unión de más personas no identificadas, acudieron a las inmediaciones del establecimiento de ocio nocturno situado en la calle Mayor, lugar en donde se celebrara un concierto al que presuponía el grupo del que formaba parte los acusados, la asistencia de personas afines a ideologías de extrema derecha que contrariaban la que era profesada y compartida por ellos de izquierdas. Entonces, según los hechos probados de la sentencia, "actuando todos movidos por la exclusiva finalidad de reafirmar y reivindicar la propia mediante el uso de la violencia física y de los insultos, frente a quienes suponían tenían ideas contrarias a las suyas, planificaron acudir a allí". Estuvieron "de forma separada, o en pequeños grupos, pero acompasados todos".

Una vez allí, según los magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia de Zaragoza, "seleccionaron como objetivo a un grupo de personas que les eran totalmente desconocidas", tratándose de un grupo de moteros No Surrenders, cuyos miembros portaban chalecos de cuero negro con insignias y algunos con parches con las banderas de España, a los que "exclusivamente seleccionaron en la creencia, por la simbología y estética que presentaban sus integrantes, y que se asimilaba a la de los grupos de ideología de extrema derecha". "Sin embargo no lo eran, siendo un grupo apolítico formado por personas que les unía su pasión por hacer rutas en moto", asegura el tribunal provincial.

Cuando había acabado el concierto y los moteros iban a abandonar el bar, los condenados se cubrieron los rostros y "con evidente desprecio de su integridad física" les lanzaron de una forma repentina e indiscriminada varias botellas de vidrio de las que se habían provisto, al tiempo de que alguno se había provisto de una pistola táser, mientras gritaban: "Fachas, os vamos a matar; fascistas; fachas de mierda; nazis". El cristal de una de las botellas lanzadas indiscriminada por el grupo golpeó una pared e impactó en la cara de un vecino de Zaragoza y motero perteneciente a los No Surrender que le hizo perder el ojo.

Los magistrados señalan en su sentencia que "en el relato de hechos no se fija, por cuanto no resultó acreditado, que los acusados fueran los autores materiales de la lesión, es decir, que lanzase la botella; pero lo que sí resultó acreditado es que formaran parte del grupo de los agresores, existiendo un acuerdo de voluntades en lo que querían hacer, en cómo, una previa planificación más o menos elaborada, y un colaboración en la relación de los hechos". Ello se aplica a Javier Boira, Eduardo Gómez, Amado Franco y Alicia Ormaetxea, teniendo en cuenta las declaraciones de los testigos, las ruedas de reconocimiento que les señalaron y de la grabaciones de las cámaras de seguridad que fueron analizadas por el Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Aragón. No pasa lo mismo en el caso de Lorena M. G., defendida por el abogado Ramón Campos, siendo absuelta.

Los otros cuatro condenados por un delito de lesiones dolosas en concurso con otro de lesiones causadas por imprudencia grave podrían ingresar en prisión, si bien sus abogados defensores, Pablo Jiménez y Lourdes Barón, podrán recurrir este fallo, ya que no es firme.

La víctima, por su parte asistida por los abogados Joaquín Tortajada y Francisco García Berenguer, deberá ser indemnizado con 18.000 euros por las lesiones y 71.288 euros por las secuelas. Al Salud tendrán que pagarle los procesados una factura de 4.742 euros.

