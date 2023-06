María, nombre figurado para preservar la intimidad de la víctima, iba a casa en el tranvía como tantos otros días. Lo cogió en la plaza Aragón de Zaragoza, pero lo que no se podía imaginar es que un hombre al que no conocía de nada iba le iba a sobar e incluso a bajarse en su misma parada para intentar conseguir tener relaciones sexuales con ella. Ayer se sentó en el banquillo de los acusados y fue condenado in voce a un año de prisión, además de pagar 267 de los 300 euros que tendrá que abonar. Fue el acuerdo al que llegó con una Fiscalía que decidió no solicitar su expulsión de España pues estaba en situación irregular en el país.

Los hechos que aceptó y por los que fue juzgado ayer en la Audiencia de Zaragoza se remontan a las 13.15 horas del 17 de julio del pasado año. La mujer víctima del procesado se subió a un tranvía para dirigirse a su barrio, acercándose de manera obscena Ali Bakkali Kasmi, insinuándose y ofreciéndole una cadena a cambio de irse con él, diciéndole frases como: «Me gusta tu culo»; tras lo cual comenzó a darle besos en los hombros y a agarrarle por la cintura con intención de satisfacer sus instintos sexuales. La mujer se sintió incómoda, recriminándole lo que estaba haciendo y alejándose de él, llegando a descender del transporte público a la altura de la parada de César Augusto. Pero el hombre decidió bajarse junto a ella, acercándose de nuevo y cogiéndola de las caderas. Por suerte para la víctima, en la parada estaba el interventor que rápidamente acudió en ayuda de la mujer, llamando de forma inmediata a la Policía Nacional. Ali Bakkali Kasmi se marchó corriendo, pero a los pocos minutos fue detenido tras realizarse una batida policial por las inmediaciones. Junto a la pena de prisión, que no cumplirá por no tener antecedentes, aceptó una condena de un año de libertad vigilada.