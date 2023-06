La Policía Nacional detuvo a dos jóvenes por un delito de lesiones y amenazas graves, tras ser sorprendidos durante una discusión con armas blancas en el puente de La Almozara de Zaragoza.

Ocurrió el pasado fin de semana sobre las 17.45 horas, siendo avisado el 091 al observar que dos hombres estaban peleándose y que iban armados. Cuando los agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón acudieron al lugar se encontraron a dos hombre, identificados como M. I. y Y. E. H., de origen magrebí, que se encontraban discutiendo acaloradamente y que uno de ellos llevaba lesiones cortantes en la espalda.

Este hombre aseguró que quien llevaba en ese momento el arma blanca en la mano y que le había amenazado de muerte. El otro dijo que le había quitado el cuchillo y que trató de defenderse.

Ambos pasaron la noche en los calabozos de la Policía Nacional, siendo puestos a disposición judicial ayer que decretó la libertad provisional.

Otra libertad

Ya está en la calle el vecino de Zaragoza que este fin de semana fue detenido por, supuestamente, tratar de tirar por el balcón a su esposa cuando esta le negó mantener relaciones sexuales. La puesta en libertad la firmó la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza que le impuso una orden de alejamiento con respecto a la mujer.

Ocurrió en la noche del pasado sábado cuando, tal y como adelantó este diario, J. C. S. A. y de origen ecuatoriano, llegó a su casa situada en la calle Bolivia, en el zaragozano barrio de Delicias. Iba en estado ebrio y eso fue reprochado por la víctima. En un momento dado de la discusión, el hombre le propuso mantener relaciones sexuales, pero ella se negó. No le sirvió un no por respuesta y cerca de la ventana, pudiéndolo ver la vecina del edificio de enfrente desde su casa que llamó a la Policía, comenzó a manosearla y a besuquearla. Quería violarla, pero abre la opsición de ella trató de tirarla desde un cuarto piso.