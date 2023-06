Diez años de amistad se rompieron un 20 de octubre de 2021 cuando Cristian Andrés R. y una joven vecina de Zaragoza quedaron en la casa del primero. La idea era la de beber unas cervezas y conversar, pero todo acabó en la detención de él por sobrepasarse con ella y coaccionarla para mantener relaciones sexuales tras recibir un no como respuesta al no tener preservativos.

El encausado aseguró que bebieron «demasiadas» cervezas y tinto de verano, lo que les llevó a estar «muy bebidos». «Nos besamos, nos quedamos desnudos de cintura para abajo y decidimos no seguir cuando no teníamos condón y ella tampoco se cuidaba (no toma la pastilla anticonceptiva ni el anillo)», señaló este joven, quien incidió en que «no trató de convencerla para seguir» y que tampoco la agarró de las muñecas mientras seguía besándola.

Asimismo, negó que cerrara con llave la puerta del domicilio con intenciones de retenerla, sino por tema de seguridad «porque la zona estaba un poco mal».

Frente a su versión estuvo la de la joven que afirmó haber sentido «miedo». «Le dije que no y me agarró fuerte de las muñecas, me bajó las bragas, se me pasó de todo por la cabeza, pero le di un fuerte golpe en el pecho y pude quitármelo de encima», aseveró. Explicó la joven que a continuación el procesado se puso delante de la puerta y le pidió disculpas, pidiéndole hablar, pero ella no quería.

En ese asunto hubo una valoración psicológica de la afectada, si bien la responsable de los servicios sociales opinó una cosa y la forense otra muy distinta. Si para la psicóloga municipal está claro que la víctima presentaba un estrés postrumático y una sensación de decepción, la médico legal dijo se había producido una exageración sintomatológica hasta el punto de que había cogido una baja laboral». De hecho, esta especialista afirmó que los problemas venían de antes porque la joven es víctima de la violencia machista.

Sea como fuere la Fiscalía pidió un año de prisión y otros dos de libertad vigilada, y el abogado de ella, Javier Cucalón, cuatro años