Un episodio de una supuesta agresión sexual volvió a llegar ayer al tribunal de la Audiencia Provincial de Zaragoza y, como es habitual, la víctima y el acusado se desmintieron mutuamente, en este caso, por unos tocamientos de genitales que este joven le habría realizado mientras ella dormía. La declaración de la presunta víctima quedó condicionada por las secuelas de las primeras caladas que le dio a un porro esa noche al recordar que se sentía «fatal» y «todo el rato despertándome y durmiéndome», si bien jugará un papel crucial la prueba científica practicada durante el plenario: un informe de la Brigada Científica de la Jefatura Superior de Policía de Aragón defiende que existen restos coincidentes del ADN del procesado en la ropa interior de la víctima.

Por estos hechos, la acusación particular, ejercida por el letrado Jorge Goméz, solicita para Cristofer Ángelo E. C., de origen latino, una pena de 25 meses de cárcel y el pago de una indemnización de 6.000 euros en concepto de responsabilidad civil. En paralelo, la Fiscalía rebaja la pena de prisión a un año y tres meses e incluye una orden de alejamiento de 200 metros durante tres años y la inhabilitación especial para el ejercicio de actividades que impliquen un contacto regular y directo con menores por un plazo de seis años. Por su parte, la abogada del acusado, Noemí González, solicita la absolución de su representado.

«Me desperté porque sentí que me estaba tocando. Yo lo sentía y lo tengo claro», declaró esta joven de 19 años, manifestando al tribunal de la Sección Primera, presidido por el magistrado Alfonso Ballestín, que esa misma noche del 29 de enero del año pasado había probado por primera vez los porros en compañía del acusado, de modo que afirmó notar cómo se le empezaba a «acelerar el corazón». «Estaba todo el rato despertándome y durmiéndome. El porro me sentó fatal, fue horrible. No tenía fuerzas ni para levantarme», confesó la joven que antes recordó cómo acabó en la casa del acusado junto a una amiga en común que compartían ambos.

Al parecer, habían estado de fiesta en el pub Taboo y, cuando cerró a eso de las 02.00 horas, decidieron marchar a casa del enjuiciado. Los tres se encerraron en su dormitorio y la amiga se durmió rápidamente. Fue en ese momento, cuando la víctima decidió probar los porros al ver al chico liarse uno y, tras un par de caladas, comenzó a sentirse mal y a quedarse «sin fuerzas». Lo siguiente fue sentir cómo el acusado metía la mano bajo su ropa interior y le tocaba. Ya en «duermevela», pero consciente, vio cómo los otros dos jóvenes mantenían relaciones sexuales; un episodio que fue ratificado por estos dos protagonistas.

Todo terminó cuando su madre le llamó a las 07.00 horas. «Le pasé la ubicación por WhatsApp y nos vino a buscar a mi amiga y a mí. No tenía claro nada porque estaba mareada, pero sabía que había estado tocándome», finalizó. Por su parte, el acusado negó rotundamente los hechos y coincidió con ella en que se había levantado diciendo «que si se ahogaba y se moría».