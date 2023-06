Leudis Isaac C. C., que se hacía llamar La Diabla o Donatella, quería tener el mejor catálogo de mujeres y transexuales dedicadas a la prostitución en España. Para ello no dudaba en obligarlas a someterse a operaciones de aumento de pecho o liposucciones, pues, según la investigación de la Guardia Civil y la Policía Nacional, ella siempre repetía a sus víctimas: «Los españoles no las quieren gordas». De esta forma conseguía retenerlas todavía más al aumentar la cantidad que le debían; si bien todo ello podría tener una factura judicial de 60 años de prisión.

Esta es la condena que solicita la Fiscalía para esta mujer trans que estuvo en la lista de los fugitivos más buscados de Europa –junto al presunto asesino de las niñas de Alcàsser, Antonio Anglés–, después de conseguir fugarse de la operación Cárpatos-Liberty-Luboca, que se llevó a cabo en Caspe. Cinco mujeres fueron liberadas en esta localidad zaragozana y también en Barcelona. Junto a La Diabla serán juzgadas otras doce personas más, quienes afrontan en total 644 años de prisión. Todos ellos deberán responder en la Audiencia Provincial de Zaragoza por una investigación que concluye que durante cinco años, entre 2016 y 2021, una organización criminal ganó enormes cantidades de dinero traficando con mujeres y transexuales, explotándolas sexualmente en Caspe, Barcelona y Asturias. En la localidad zaragozana la organización criminal contaba con un club alterne, Los Almendros, y varios locales que tenían apariencia de no tener ningún tipo de vinculación, pero que servían a la banda, según la acusación del ministerio público, para blanquear el dinero. Estos eran la Pizzeria Lemamax, el gimnasio Fitness Cutler y el restaurante Meridiano cero. La forma de operar era siempre la misma. Captaban mujeres y trans, principalmente en Venezuela, con la finalidad de introducirlas ilegalmente en España, aparentando las mismas que venían como turistas, para que las autoridades les permitieran la entrada en el país, pero siendo su auténtico destino el de ejercer la prostitución. Así La Diabla y Pierre Andre de C. ostentaban los puestos en la cúspide de la organización, siendo, supuestamente, los encargados de captar a través de sus colaboradores, especialmente su primo Jean Carlos R. J., a víctimas en sus países de origen. Les ofrecían un futuro mejor. Por debajo de ellos estaban Juan Manuel A. R., que se encargaba de elaborar las cartas de invitación necesarias y que fueron cursadas a las víctimas por Valeria Silvina V. F. Una vez llegaban las víctimas a España, eran ubicadas en el entramado de pisos y clubes de la organización en Madrid, Barcelona, Valencia u Oviedo, para luego ser distribuidas por diferentes localidades y clubes (actuaban en Alemania y España). Quedaban bajo la custodia de Luminita P., y el control de Lubomir M., Radu Marcel D.; Costel M. y Flavius L., quienes también eran los encargados de transportarlas desde Barcelona y otras localidades a Caspe. Una vez en los clubes eran controlados sus movimientos, les negaban elegir a sus clientes y las obligaban, al parecer, a ofrecerles drogas. Todo cambiaba cuando estaban quemadas, que era como calificaban a las mujeres que ya no tenían demanda por estar muy vistas. Estas eran vendidas a otros locales y pagaban a La Diabla un porcentaje. El caso se destapó por una paliza que le dieron a una de las chichas, que estaba embarazada. Todo pese a gozar de la protección de un guardia civil entonces en activo, Alejandro R. A., que también está acusado.