Tan solo un mes tardó el Grupo de Atracos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón en identificar y detener a los atracadores que hirieron de gravedad a un joyero del barrio zaragozano de Delicias. Ocurrió en noviembre del pasado año y ahora los tres sospechosos ya están a la espera de juicio. La Fiscalía pide para ellos 22 años y medio de cárcel.

El ministerio público no tiene ninguna duda de que Ebrima C. T.; Francisco G. B. y Roberto Carmelo G. D., fueron los asaltantes del establecimiento de venta de joyas situado en el número 142 de la avenida Madrid. Se apoya en la investigación policial, especialmente en las cámaras de seguridad y en el análisis de las huellas dactilares. Todo gracias a que accedieron al mismo sin guantes, tocaron la puerta, el mostrador; y no se taparon la cara con ningún pasamontañas. Por no llevar, no trataron de ponérselo difícil a los agentes con unas mascarillas, como sí lo han hecho otros.

Relata la acusación pública que Francisco G. B. y Roberto Carmelo G. D. decidieron perpetrar el atraco con la finalidad de repartirse posteriormente el botín, acudiendo a las 11.20 horas del 22 de noviembre de hace un año a la joyería. El primero de ellos, supuestamente, hizo creer al responsable de la misma que estaba interesado en adquirir una cadena de oro con colgante y un poco después accedió Ebrima C. T., quien hasta ese momento permanecía en el exterior junto al escaparate.

Una vez escogidos los objetos de oro, Francisco G. B. solicitó además un reloj y cuando el joyero abrió una vitrina para extraer el reloj, estando de espaldas, Francisco G. B. le agredió con una barra metálica. Le dio varios golpes que le hicieron caer al suelo, si bien no dejó de apalearle mientras gritaba: «Te voy a matar, dame todo o te rajaré».

Mientras Ebrima C. T. aprovechó, presuntamente, para coger el muestrario de cadenas de oro que todavía se encontraba en el mostrador del establecimiento, apoderándose del mismo y abandonando juntos y a la carrera la joyería.

A la fuga

Ambos se introdujeron en el vehículo Audi A6 que, al parecer Roberto Carmelo G. D. les había proporcionado para perpetrar el atraco y facilitar la huida. Estaba apostado en la cercana calle Julián Sanz Ibáñez.

El joyero sufrió lesiones consistentes en fractura de vértebra por traumatismo violento que requirieron, además del ingreso, 152 días de reposo para su total recuperación. Según el informe pericial las joyas tenían un valor de unos 13.000 euros que ya ha abonado el seguro.

Los encausados, defendidos por la abogada Olga Oseira, están acusados de un delito de robo con violencia e intimidación y otro de lesiones. Además de la pena privativa de libertad, la Fiscalía solicita que se les imponga una prohibición de acercarse a dicha joyería y a su propietario por un plazo de 14 años a menos de 200 metros.

Dos de los tres encausados se encuentran en prisión provisional desde su arresto a finales del mes de diciembre de 2022.