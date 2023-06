De nuevo una riña tumultuaria en Zaragoza que acaba con víctimas. Esta vez ocurría este sábado en el barrio de Rosales del Canal y con el agravante de que todos o la mayoría de los que participaban de ella eran menores de edad. Incluido el que acabó siendo detenido por la Policía Nacional por haber apuñalado a otro con un cristal. Él tiene 15 años y su víctima también es menor de edad. Aunque la violencia empleada llama la atención, ya que en mitad de la reyerta lo que ocurre es que el primero coge del suelo una copa rota y se la clava en el abdomen al otro. En plenas fiestas del barrio de Rosales, a escasos metros de donde se ubican los escenarios principales, en la calle Maurice Ravel, y en torno a las 21.30 horas del pasado sábado, cuando la zona no es que estuviera precisamente desierta.

Por suerte el incidente se saldó con heridas superficiales, ya que en un primer momento lo que hubo que hacer es alertar a los servicios sanitarios y trasladarlo de urgencia a un centro hospitalario con una herida en el abdomen provocada por el cristal roto. Finalmente, el menor acabó recibiendo puntos de sutura, su vida en ningún momento corrió peligro, y ni siquiera fue necesaria su hospitalización.

Acabó en casa con sus padres, igual que el agresor, que pese al arresto inicial, desde la Policía Nacional se dio cuenta al Ministerio Fiscal de lo ocurrido y se le trasladó junto a sus tutores legales, pero en su caso se le imputa un presunto delito de lesiones que ahora se seguirá investigando.

Los vecinos dieron la voz de alarma

Los hechos, al margen de la preocupante violencia que se empleó, no parecen estar relacionados con bandas que operan en la ciudad y que en otros casos sí han tenido que ver con lo ocurrido. En la pelea, los vecinos de la zona, que además fueron los que dieron la voz de alarma, apuntaban a que había «diez o más chavales». Aunque cuando aparecieron los agentes de la Policía se dispersaron rápidamente y huyeron muchos de la zona de los hechos.

Sin embargo, la preocupación existe igualmente aunque no se trate de bandas, el mero hecho de que un grupo de menores de edad se enzarcen en plena calle y con una violencia tal que sean capaces de apuñalarse unos a otros, no deja indiferente a nadie. Y además se produce en una semana en la que otra riña tumultuaria ponía el foco en Zaragoza: la ocurrida en Juan Pablo Bonet, dos veces en solo cuatro días y protagonizada por las mismas personas que fueron detenidas y luego puestas en libertad. No guardan ninguna relación ambos hechos, pero redunda en la inseguridad que generan este tipo de incidentes en los vecinos.

En este caso, el de Rosales, se desconoce de momento si la riña fue producida por un hecho puntual que desencadenó el enfrentamiento o ambos grupos de menores ya se conocían y la causa procede de días atrás.