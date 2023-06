La ley del solo sí es sí entró en vigor el 7 de octubre del año pasado y, como principal novedad, trajo consigo la equiparación del abuso a la agresión sexual. Ayer llegó al tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza uno de estos episodios de antiguos abusos –tocamiento de culo– que ahora ya están calificados como agresión sexual. Curiosamente, este data de la madrugada del 13 de noviembre de 2022, por lo que sería uno de los primeros en llegar a los juzgados tras la aprobación de la nueva ley y, con la reforma del artículo 178 del Código Penal, este gesto le puede costar a Mousa T. I. un año de cárcel a petición del ministerio fiscal. También incluye una indemnización de 200 euros para la víctima en concepto de responsabilidad civil.

Los hechos denunciados se remontan a la madrugada del domingo 13 de noviembre en el bar Tony Wilson, ubicado en la calle El Temple del Casco de Zaragoza. «Estábamos con unos amigos y amigas y, mientras estaba bailando, notaba su presencia detrás de mí. Hubo un momento en el que me tocó el culo y decidí ponerme en el otro lado del círculo, pero al final nos fuimos de allí porque nos seguía molestando», recordó ayer la víctima.

Sin embargo, la actitud del acusado no cesó e incluso les siguió hasta la salida de modo que «continuó increpándonos y molestándonos». «Llamamos a la Policía y se lo llevaron inmediatamente», añadió la joven, pues hasta allí se desplazó una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón que se lo llevó detenido.

Ya en comisaría, Mousa admitió haber tocado el culo a este chica. «Lo he hecho de forma intencionada. En la vida hay que ser sincero», reconoció ante los agentes, si bien su confesión no pudo ser ratificada en el plenario porque no compareció.

«Estaba bailando y rozándome todo el rato dándome con su cerveza. Hubo un momento en el que ya me cogió y me tocó el culo con la mano. No fue un roce, no. Fue un agarre», insistió la chica, a quien el acusado se dirigió luego en los siguientes términos: «Es que estás bastante bien».

Este relato, «bastante claro» a juicio de la Fiscalía, fue corroborado también por dos de sus amigas que estaban con ella bailando. «Yo iba sin beber y lo veía todo más nítido. El chico iba detrás de ella y mira que había más espacio por todo el establecimiento. Le dije que se estuviera quieto porque nos estaba jodiendo la fiesta. Cuando ya salimos fuera, me estaba intentando contar una historia... Aún me dijo: ‘hombre, pues no estaba tan mal’», describió la testigo.

La sentencia, que se redactará durante los próximos días, podría ser una de las pioneras tras la aprobación de la ley del solo sí es sí. En el caso de que fuera condenatoria, ratificaría la equiparación de un tocamiento de culo a una agresión sexual.