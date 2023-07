La alarma de seguridad de una farmacia del zaragozano barrio de Valdespartera permitió detener a un ladrón al que se le seguía la pista por otros dos robos. Cuando los agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón fueron al establecimiento le pillaron en el interior con la recaudación en las manos, siendo inmediatamente detenido.

La patrulla fue comisionada en torno a las cuatro de la mañana por el 091 donde previamente la central de alarmas contratada en la farmacia había dado aviso por intrusismo. Una vez que los agentes se personaron en la calle Luces de la Ciudad y observaron que la persiana se encontraba levantada y que había una persona, identificada como M. A. T. R., de 36 años y de origen español, en el interior. Los policías instaron al presunto ladrón a salir del local, quien haciendo caso omiso a las órdenes de los agentes, intentó escapar golpeando a los actuantes, si bien entre los dos consiguieron reducirlo.

Durante su estancia en el calabozo, el Grupo de Policía Judicial de la Comisaria de Actur-Rey Fernando pudo confirmar que la persona detenida era la misma que la que tenían identificada desde mayo por un robo con fuerza en una lavandería del barrio de la Almozara, motivo por el cual se le imputó también ese robo con fuerza.

A los dos robos con fuerza, la farmacia (in fraganti) y la lavandería, se une también un delito de daños y la tentativa de un robo de un vehículo en la calle Francisco Martínez Soria cometido a primeros del mes de junio. En esa ocasión intentó sustraer un vehículo, consiguió abrirlo y acceder a su interior, si bien no pudo ponerlo en marcha. Tras su intento fallido de sustracción, pudo hacerse con otro coche de la misma marca y modelo y se da la circunstancia que con éste último turismo en su poder fue detenido por la Guardia Civil en la provincia de Cuenca después de sufrir un accidente cuando huía tras perpetrar un robo en una gasolinera. Tras su paso por el Juzgado de Instrucción número 10 en funciones de guardia el pasado sábado y tras ser oído en declaración, quedó en libertad.