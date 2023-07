El currículum delictivo de Boumadian Bennadi (Argelia, 1998) es profuso porque, a sus 25 años, acumula más de una veintena de antecedentes a lo largo y ancho de toda la geografía española. Se trata de un expediente exuberante que se ha engrosado todavía más durante los últimos días al sumar la 23ª condena firme con una sentencia emitida por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza: un año de cárcel por un delito de lesiones al propinar un puñetazo y tirarle dos dientes a otro preso durante su paso por el centro penitenciario de Zuera. La condena incluye también una indemnización de 210 euros por las lesiones sufridas y 2.000 euros por daños morales.

La Fiscalía solicitaba inicialmente una pena de tres años y seis meses de prisión si bien consideraba que debía conmutarse con su expulsión de España y la prohibición de regresar a territorio español por un plazo de diez años. No obstante, como la condena impuesta por la Sección Primera no supera el año de cárcel, esta petición no ha podido ser estimada por el tribunal provincial, presidido por el magistrado Alfonso Ballestín. Sí que ha atendido la sala la petición de la defensa a cargo del letrado Francisco Javier Antoranz para aplicar a su representado la atenuante de dilación indebida al prolongarse el proceso judicial casi tres años. La causa ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital aragonesa.

Concretamente, los hechos denunciados se remontan a la tarde del 14 de octubre de 2020, cuando este joven argelino le propinó un fuerte puñetazo en la boca a otro reo en el Módulo I de la cárcel de Zuera. La víctima declaró durante el juicio que Boumadian había contraído una deuda de 15 euros con él por haberle pedido tabaco en varias ocasiones y, para saldarla, el joven argelino le entregó un reloj a cambio. Poco después, se arrepintió de ello y le exigió su inmediata devolución. «Se empastilló y me dijo que no se lo devolviera, pero yo no quise. Salí con él a la esquina del patio y ya pasó que pasó: me dio un puñetazo que me dejó inconsciente y sin dientes», recordó la víctima durante la vista oral.

Actualmente, Boumadian Bennadi cumple condena en la cárcel de La Lama (Pontevedra) y, entre sus últimos antecedentes penales, figura un robo con fuerza en las cosas en Lérida, un hurto y un robo con intimidación en Zaragoza y un robo con fuerza en casa habitada en Móstoles. También ha sido condenado por atentado y resistencia a agentes de la autoridad.