La Audiencia Provincial de Zaragoza celebra desde hoy y hasta el jueves el juicio con jurado popular contra Adil Lazizi en relación al asesinato que perpetró el 30 de mayo de 2022 y que acabó con la vida de Cristina Gil Lozano, su vecina de rellano en el número 8 de la calle Alegría del barrio de San José de Zaragoza. Tras la lectura de los informes por parte de la Fiscalía, la acusación particular a cargo de Rafael Ariza y la defensa ejercida por Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén, ha declarado Adil, quien ha alegado en su favor que iba "borracho" aquella noche -"me tomé seis copas en en el bar y en casa seguí bebiendo Bayleys", ha dicho-, luego ha insistido en que fue primero la víctima quien le asestó una cuchillada en el abdomen y, finalmente, ha confesado que matenía una relación sentimental con la víctima sin que su novia, a quien conoció en el taller de costura de Zuera, sospechara lo más mínimo.

"Ella estaba de espaldas abriendo la puerta de su casa. Yo estaba hablando con ella y, cuando le dije que no quería seguir más con lo que teníamos, se volvió con el cuchillo y sentí el frío. Me entró un mareo y me caí sobre ella en el interior de su casa", ha manfiestado Adil a preguntas del ministerio fiscal que, al igual que la acusación solicita 25 años de cárcel para este marroquí de 47 años al considerar que existe alevosía y ensañamiento.

El jurado ha comenzado a constituirse a partir de las 09.30 horas y poco antes de las 11.00 horas ha quedado formalizado con la presencia de ocho hombres y una mujer -la mayoría de ellos, de edad adulta- que durante estos días dirimirán la inocencia o la culpabilidad de Adil, un prófugo de la Justicia que aprovechó un permiso carcelario para no regresar al centro penitenciario de Zuera, donde cumplía una condena de 21 años de cárcel por asesinar en Madrid a una turista francesa en 2001. "Yo hacía vida normal: iba a comprar, a tomar algo en el bar de al lado... cosas así. Coincidimos un día en el patio y ella (por la víctima) me dijo: ¿Usted es el nuevo vecino? Ese día (el del crimen) ella estaba histérica después de haberle dicho yo que hasta aquí habíamos llegado", ha añadido Adil, precisando que había mantenido relaciones con ella hasta en "12 o 13 veces".

Según ha relatado el acusado, fue Cristina quien le aporreó su puerta, si bien él salió al rellano de esta primera planta hasta que ella ya había marchado a su portal y fue entonces cuando ha dicho que fue acuchillado. "Los dos estábamos en el suelo y ella intentó levantarse, pero empezó a resbalar con la sangre que había en el suelo. Yo pensaba que me quería apuñalar más", ha confesado Adil, quien ha dicho no recordar nada más y no saber cómo Cristina fue apuñalada con un cuchillo de 20 centímetros de hoja hasta en una veintena de ocasiones, provocando su muerte por un shock hipovolémico derivado de las hemorragias. "Cuando uno va bebido, no se acuerda de todo", ha justificado.

Preguntado por cómo se habría hecho Cristina con el arma homicida propiedad de Adil, este ha respondido a la fiscal que la joven de 32 años le pedía "varias casas raras" como, por ejemplo, estufas, destornilladores e incluso ese cuchillo. Hasta en tres ocasiones, la presidenta del tribunal de jurado, la magistrada Nicolasa García Roncero, ha tenido que llamar la atención a Adil, quien ha comenzado a interrogar al ministerio público y al abogado de la acusación al mismo tiempo que respondía sus preguntas.

La vista oral continuará este miércoles con la declaración de los testigos y, el jueves, con la intervención de los peritos. El objeto de veredicto se entregará el lunes por la mañana a los miembros de la jurado.

