Adil Lazizi se sentará hoy en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Zaragoza para responder ante la Justicia por el asesinato que perpetró el 30 de mayo de 2022 y que segó la vida de Cristina, una joven de 32 años y vecina de rellano en el número 8 de la calle Alegría del barrio de San José de Zaragoza. Un jurado popular cuya constitución dará inicio este martes a partir de las 09.30 horas dirimirá la inocencia o la culpabilidad de este marroquí de 46 años en relación al conocido como crimen del rellano. Para este martes ha quedado señalada la declaración de Adil, el miércoles harán lo propio los testigos y el jueves llegará el turno de la intervención de los peritos y de la lectura de los informes. El objeto de veredicto se entregará el próximo lunes a los nueve miembros del pueblo elegidos para impartir Justicia.

La Fiscalía solicita una pena de 25 años de cárcel por un delito de asesinato debido a la existencia de alevosía y ensañamiento y la agravante de reincidencia. Al respecto, Adil ya había sido condenado por asesinar en 2001 a una turista francesa de 24 años en Madrid ante la negativa de la víctima a mantener relaciones sexuales. Precisamente, este marroquí aprovechó un permiso carcelario derivado de este condena para no regresar al centro penitenciario de Zuera y permaneció escondido junto a su novia en este edificio de San José durante dos años hasta que se cobró la vida de su segunda víctima. A lo largo de esos dos años, tanto la Audiencia Provincial de Madrid como el Juzgado de lo Penal número 4 de Zaragoza habían emitido sendas órdenes de busca y captura.

Desde su detención, Adil siempre ha mantenido que fue Cristina quien intentó acuchillarle primero ese 30 de mayo de 2022 y así se lo hizo saber a uno de los primeros agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón que llegó al número 8 de la calle Alegría. «Yo he tenido rollos con mi vecina y me ha pedido que me separe de mi mujer, pero yo no puedo. Al abrir la puerta, me apuñaló porque ella ya se dio cuenta de que yo amo a mi mujer. Por supuesto, la he apuñalado con dos cojones al ver que me estaba apuñalando. Es normal», confesó Adil, quien ya ante el juez de guardia dijo que la mujer estaba "obsesionada" con él.

A principios del pasado mes de junio, Adil ya había sido citado por la Justicia para comparecer ante el Juzgado de lo Penal número 7 de Zaragoza en relación a su condición de prófugo de la Justicia por permanecer en paradero desconocido durante dos años. Ese tiempo que permaneció lejos de la cárcel los conmutó por nueve meses de cárcel a tenor del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y sus abogados defensores, Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén. Inicialmente afrontaba diez meses y la sentencia fue dictada in voce por el magistrado titular.