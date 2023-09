Luis Cosculluela nunca olvidará la fecha del 7 de noviembre de 2021 porque ese día marcó un antes y un después en su acomodada vida que llevaba en Zuera como trabajador de una empresa farmacéutica. A las puertas de la discoteca Daluxe de Zaragoza fue brutalmente agredido por Ion M. con un puñetazo que le desfiguró el rostro y que le dejó prácticamente inválido con visitas frecuentes a un centro de rehabilitación y medicación contra le epilepsia. Este joven de 39 años declaró ayer ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza que, por sí mismo, se vale para estar solo en casa y limpiar. Nada más. «Los amigos me vienen a buscar algunas tardes, pero yo solo no puedo salir por el pueblo», confesó la víctima, cuya defensa solicita una pena de doce años de cárcel para Ion M. como presunto autor de un delito de lesiones.

Antes de comparecer ante el tribunal provincial, presidido por el magistrado Francisco Picazo, declaró el acusado, quien insistió en que esa noche había «bebido mucho» e incluso consumió cocaína en compañía de su novia. «Había un grupo de gente que se estaba empujando todo el rato. Salimos a fumar varias veces y los teníamos que esquivar. Salí fuera, le dije al portero que había un grupo empujándome y le señalé al chico que me estaba mirando. En la calle me siguió mirando y me dijo puto rumano. Me acerqué para preguntarle qué le pasaba conmigo, entonces hizo intención de golpearme y yo le golpeé primero. No tenía intención de causar esas lesiones jamás», reconoció el acusado, añadiendo que salió corriendo de allí por «miedo» a que le reprendieran.

No pudo dar tantos detalles la víctima porque no recuerda nada de lo que pasó ni antes ni después de la agresión como consecuencia del fuerte puñetazo recibido. Detrás de un biombo declaró un testigo, quien sí fue capaz de arrojar luz sobre lo sucedido. «Yo no vi ningún problema en la discoteca, pero sí que vi cuando se acercó un portero y lo sacó fuera de una manera no apropiada. Una vez fuera, me acerqué a él para preguntarle qué había pasado y, de repente, vino un hombre que le pegó un puñetazo muy fuerte en la cara y cayó el suelo. No había visto una cosa así jamás. Luis se quedó en el suelo inconsciente sangrando por la cabeza», relató la testigo.

Su declaración vino corroborada poco después por otra testigo que también declaro detrás del biombo para salvaguardar su identidad. Esta dijo que estaba mirando «de frente» a Luis y, cuando este se disponía a explicarle qué había pasado con el portero, «vino el otro por detrás y sin mediar palabra le pegó el puñetazo y lo tiró al suelo».